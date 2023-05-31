TÜGİS, işverenleri müzakere hakkında bilgilendirecek

1 Haziran’da gerçekleşecek webinar, ücretsiz olarak tüm katılımcılara açık olacak. Webinarın detaylarını aktaran TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, müzakere tekniklerinin günlük yaşamdan iş yaşamına kadar farklı alanlarda gerekliliğini vurguladı.

Webinar içeriğinin detaylarını aktaran Kaan Sidar, ‘’Yeni nesil, aktif işveren sendikacılığı anlayışımızla sadece sözleşme dönemlerinde değil, işçi ve işverenler için önem arz eden tüm konularda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İşverenlerin gündemlerini yakından takip ederek doğru bilginin güvenilir kaynaklardan aktarılmasını önemsiyoruz.

Bu kapsamda alanında uzman isimler ile EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Şimdi de özellikle toplu sözleşme dönemlerinde oldukça önem kazanan, aynı zamanda günlük hayatta bireysel olarak da yeni donanımlar edinmemizi sağlayacak müzakere teknikleri hakkında webinarımızı gerçekleştireceğiz’’ diye konuştu