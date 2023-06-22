TÜİOSB, Türkiye’nin ilk ihracatçı dijital ve yeşil OSB'si olmayı hedefliyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Mext Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi ‘İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi’ için iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü’nün de katılım sağladığı imza töreninde konuşan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, imzalanan iş birliği protokolü sayesinde, yeşil dönüşümün en önemli bileşenini oluşturan dijitalleşme projelerinin, kurulacak işletmelerin teknik bilgi altyapısının hazırlanmasını sağlayacağını ve OSBÜK’de yer alan tüm organize sanayi bölgeleri için de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Projenin, dijital dönüşüme liderlik edecek kadroların oluşturulmasıyla, TÜİOSB bünyesinde yer alacak “Dijital Dönüşüm Merkezi” çatısı altında sürdürülebilecek şekilde planlı ve sistematik olarak yatırımcılar ile birlikte yürütüleceğini belirten Gül Akyürek Balta, ”Proje sayesinde İşletmelerin uluslararası piyasalarda rekabet güçleri artırılacak, Ar-Ge ve yenilikçi kapasitelerini geliştirici, markalaşmayı kolaylaştırıcı girişimlerle desteklenerek, finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırılacaktır. Bu çalışmalar ülke olarak, küresel üretim sistemlerine entegrasyonumuzda, başarı oranımız artacaktır” diye konuştu.

Endüstri 4.0 hedefine uygun fabrika yatırımları yapılacak

İhracat odaklı dijital dönüşüm projesi çerçevesinde bugüne kadar, OSB’deki pilot şirketlerin “Dijital Olgunluk Seviyelerinin Ölçülmesi” ve “Dijital Dönüşüm yol haritalarının” belirlenmesi süreçlerini başarılı bir şekilde tamamladığını açıklayan Gül Akyürek Balta, önümüzdeki süreçte hedeflerinin, yürütülen proje kapsamında tüm sanayicilerin dijital dönüşüm yetkinliğini artırarak TÜİOSB’de yapacakları fabrika yatırımlarını “Endüstri 4.0” hedefine uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Gül Akyürek Balta konuşmasını şöyle sürdürdü, “Dijital Dönüşüm Elçileri, TÜİOSB bünyesinde yer alacak işletmelerin dijital dönüşümüne liderlik edecek, ilerleyen süreçte bilgi ve tecrübelerini benzer yapılar ve firmalar ile paylaşacak ve bölgemizde dijital dönüşüm ve sanayide rekabetçilik konularında faaliyetlerin yaygınlaşması açısından da önemli rol oynayacaklardır.

Bu programı, yetiştirdiğimiz elçilerimizin istihdamı noktasında KOSGEB iş birliği ile sürdürmek istiyoruz. Bütün bu çalışmalarımızla bölgemiz, tarımın sanayileşmesi alanında, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na tam uyumlu ve tarladan çatala uçtan uca izlenebilirliği sağlayan bir proje olarak hayata geçecektir” dedi.

"Dijitalleşmeye öncü olacağız"

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü de toplantıda yaptığı konuşmada, OSB’lerin ve tesislerin hızla dönüşerek, büyük dönüşüme uygun adımlar atmak zorunda olduklarını söyledi. Kütükçü konuşmasını şöyle noktaladı: “OSBÜK olarak bu konuda OSB’lerimizle birlikte bir hedef koyduk. Bölgeler olarak Türk sanayisinin dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz. Bu noktada yeni projeleri hayata geçiriyor, yeni iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.

Organize sanayi bölgelerimiz ülkenin 21 ilinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın lokomotifi haline geldi ve toplam 391 OSB’de, yaklaşık 2,5 milyon insana istihdam sağlanıyor. Mersin’de bulunan OSB'lerde 250’ye yakın fabrika üretim yapıyor. Yaklaşık 23 bine yakın kişiye de doğrudan istihdam sağlanıyor.”