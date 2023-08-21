Tüketici iştahını düşürmemek için KDV artışını yansıtmıyorlar

Mehtap HALICI

Tüketicilerin satın alma güçlerinin düşmesiyle birlikte bazı markalar yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle müşteri iştahını düşürmemek için arada oluşan 2 puanlık artışı eylül ayına kadar fiyatlarına yansıtmama kararı aldı. Artan maliyetler etikete yansıyınca bugün pek çok sektörde arz-talep dengesini kurmak önemli bir maharet haline geldi.

Tüketicinin, zaruri ihtiyaçlarını önceliklendirdiği bir dönemde bazı sektörler vergi ayarlamalarını etikete yansıtmadı. Modoko Başkanı Koray Çalışkan KDV oranının yükseltilmesinin mobilyayı temel ihtiyaçtan çıkarıp lükse çevirdiğine değinirken, ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “İnsanlar sadece zaruri ihtiyaç ürünlerine ağırlık vermekte, bunun dışındaki alışverişlerini erteliyorlar” tespitini yaptı.

MODOKO: Bir çok firma yansıtmadı

Mobilyayı üretirken almış oldukları hammaddenin yüzde 18’den 20’ye çıktığını belirten Modoko Başkanı Koray Çalışkan, mobilyada KDV’nin yüzde 8’den 10’a çıkarılmasının, yaz aylarıyla birlikte iç pazarda durgunluk yaşamaya başlanılan bugünlerde sektör açısından olumsuz bir durum olduğuna işaret etti.

Çalışkan, “Bu durum hem mobilya alımlarını frenleyecek hem de merdiven altı üretimin yolunu açacaktır ki bu da markalaşan sektörümüzü olumsuz etkileyecektir” dedi. Sipariş aldıktan sonra KDV ve fatura kesildiğini ifade eden Koray Çalışkan, KDV’deki oluşan farkın tüketici ve satıcı arasında sorun oluşturacağına dikkat çekti.

KDV oranının yükseltilmesinin mobilyayı temel ihtiyaçtan çıkarıp lükse çevirdiğine değinen Çalışkan, tüketicinin fiyat algısıyla birlikte satın alma kararını etkilememek için KDV’den kaynaklanan farkı birçok firmanın tüketici alımlarını düşürmemek için yansıtmadığını söyledi.

Derimod: Enflasyonla mücadeleye de katkısı var

KDV oranlarında yapılan yüzde 2’lik artışı eylül ayına kadar fiyatlara yansıtmayacaklarını açıklayan Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, “Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele, bütçe disiplini ve sadeleşmeye odaklandığını görüyoruz. Bu uygulamaların yanı sıra KDV oranlarındaki artışın tüketim iştahını azaltma riski bulunuyor.

Düzenlemeyle birlikte ayakkabıda yüzde 8 olan KDV, yüzde 10’a çıkarıldı. KDV’den kaynaklanan farkı sezon boyunca, yani eylül ayına kadar fiyatlarımıza yansıtmayacağız. KDV artışının kısa vadede müşterilerimizin alım gücüne olumsuz etkisini azaltmak istiyoruz. Ayrıca bu kararın enflasyonla mücadeleye de katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

ZÜCDER: Sadece zaruri ihtiyaç alınıyor

Ev ve mutfak eşyaları sektöründeki ürün kalemlerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildiğini belirten Zücaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, sektördeki ürünlerin lüks tüketim olmayıp, herkesin hem enerji hem zaman tasarrufu sağladığı ihtiyaç ürünleri olduğunu dile getirdi.

Dolayısıyla KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi gerektiğini yıllardır dile getirdiklerine dikkat çeken Öksüz, şimdi ise KDV’nin yükseltildiği gibi, özellikle elektrikli aletlerde de ÖTV uygulamasının devam ettiğini de söyledi. KDV oranlarının ürünler bazında tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Mesut Öksüz, yüzde 2’lik farkı birçok firmanın tüketici alımlarını düşürmemek için eski KDV oranı üzerinden devam ettiğini ve Eylül ayına kadar da bu şekilde ilerleneceğini ifade etti.

Ayrıca hammadde maliyetleri, enerji maliyetleri, işçilik maliyetleri, finansmana ulaşmada zorluk gibi etkenlerle de maliyetlerin yukarıya çıkmış olmasıyla birlikte şimdi de vergilerle fiyatların yükselmesinin enflasyonist etkiyi artırdığını söyleyen Öksüz, “İnsanlar sadece zaruri ihtiyaç ürünlerine ağırlık vermekte, bunun dışındaki alışverişlerini erteliyorlar” dedi.

Desa: Sezon eski fiyattan devam edecek

Tüketicilerin, yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle daha ticari ve ekonomik ürünlere yöneldiğini belirten Desa CEO’su Burak Çelet, cüzdan payında giyim ve ayakkabı harcamalarında düşüş olduğunu söyledi.

Satışların TL ciro bazında artış gösterse de yerli müşterilere yapılan satışlarda dönem dönem adet bazında gerilemeler gözlemlediklerine işaret eden Burak Çelet, “Önümüzdeki sonbahar – kış yeni sezonunun başladığı eylül ayında ürünlerimizle ilgili yeni fiyatları belirlerken yeni belirlenen KDV oranını da dikkate alacağız.

Eylül’de yeni KDV oranı yeni sezon fiyatlarına yansıtılacak. Bu döneme kadar eski KDV oranı üzerinden sezon fiyatları devam edecek”dedi. Yapılan bu düzenlemenin enflasyonla mücadele konusunda bütçeye kısa dönemli bir likidite artışı sağlamanın dışında bir faydası olacağını öngörmediklerini söyleyen Çelet, “Ancak aynı zamanda bu durumun tüketicinin fiyat algısına ve satın alma kararına da olumsuz etki yapacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Taç: Satışlar yavaşladı, yansıtmayacağız

Şu anda satışların ciddi anlamda yavaşladığını belirten Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, uzun vadede doların stabil kalması durumunda fiyatlara alışma süreci olacağını ama fiyat sabit kalmazsa bunun enflasyona olumsuz yönde etki edeceğini söyledi. Esra Kuştemir, düzenlemeyle birlikte KDV’den kaynaklanan yüzde 2’lik farkı Eylül ayına kadar fiyatlarına yansıtmayacaklarını dile getirdi.

ZEN Pırlanta: “Eylül ayına kadar yansıtmayacağız”

Eylül ayına kadar fiyatlarına yüzde 2'lik artışı yansıtmama kararı aldıklarını belirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Zen Pırlanta olarak, müşterilerin beklentileri doğrultusunda bir süre KDV’deki bu oranı fiyatlara yansıtmayacaklarını söyledi.