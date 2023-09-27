“1 milyon yolcu Cumhuriyet tarihinin rekoru olacak”

Sevilay ÇOBAN

2023 yılında Türkiye'nin limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında önemli artış olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yılsonu 1 milyon yolcu rakamını aşmayı bekliyoruz. Bu rakam da cumhuriyet tarihimiz açısından düşündüğümüzde bir rekor demektir” dedi. Astra Grande adlı cruise gemisini 1,5 yıldır işlettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Turizme ve ekonomiye çok önemli bir katma değer sağlıyoruz.

Geminin 1000 yolcusu ve 450 mürettebatı buluyor. Soçi’den kalkan gemi Trabzon, Ünye, Sinop, Amasra, İstanbul ve Çeşme güzergâhında ilerliyor. Bu gemi 1,5 yılda güzergâhındaki her bir limana 23 kez uğradı. Bizi her yerde halayla karşılıyorlar. Mesela nüfusu nispeten diğer şehirlere göre daha az olan Amasra’da esnaf bizim gelişimizi dört gözle bekliyor” dedi.

“Kişi başı 600-700 euro harcıyorlar”

Geminin 2 gün boyunca Sarayburnu limanında durduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Yolcularımızın ve mürettebatın kişi başı ortalama harcaması 600-700 euro aralığında gerçekleşiyor. Bu ekonomik açıdan Türkiye’ye çok önemli bir katkı” diye konuştu. 2024 yılında bir gemiyi daha işletmeye başlayacaklarını açıklayan Çavuşoğlu, şunları söyledi; “Bu gemi ile Rusya’dan aldığımız yolcuyla Akdeniz’e kadar indireceğiz.

Hayalimiz Kıbrıs’a kadar gitmek. Kıbrıs’ta 250- 300 bin Rus turist yaşıyor. Ama henüz KKTC’nin resmen tanınmaması nedeniyle limana giremiyoruz. İkinci evim olan Magusa’da bu gemiyi görmek benim tek hayalim. Ayrıca Vietnam’dan yeni getirttiğimiz Lady Roxana adlı LPG gemimiz tamir aşamasında. Toplamda farklı amaçlarla kullandığımız 7 gemimiz varCruise İşletme olarak da 3 gemimiz bulunuyor. 2025’e kadar bir tane daha cruise gemisini filoya eklemek istiyoruz."

“Denizcilik Bakanlığı kurulmasını istiyoruz”

Akdeniz Çanağı’ndaki en önemli ülkelerden birini oluşturan Türkiye’nin, kruvaziyer turizmi açısından çok önemli bir destinasyonda bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “3 tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkeyiz. Bakir koylarımız, birbirinden güzel göllerimiz, akarsularımız ve nehirlerimiz var. Bütün bunlar deniz turizmi açısından bir avantaj oluşturuyor. Bu avantajlarımızı doğru kullanmalıyız. Bu açıdan Denizcilik Bakanlığı’nın kurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.