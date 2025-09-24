12 yılın en yüksek yolcu sayısı! Türkiye artık ana liman

Türkiye, 2025 yılının Ocak–Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde son yılların en yüksek rakamlarını gördü.

Resmi verilere göre yılın ilk sekiz ayında 18 kruvaziyer limanında yaklaşık 1.5 milyon yolcu ağırlandı. Bu sayı, 2013’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Türkiye artık ana liman

Kruvaziyer hatlarının Türkiye’yi “ana liman” olarak seçme eğiliminin de arttığı belirtiliyor. Bu durum, yolcuların ülkede daha uzun süre konaklaması anlamına geliyor.

Verilerdeki dikkat çeken artışlar şöyle:

- 2024’te 753 olan sefer sayısı, bu yıl yüzde 17 artarak 878’e yükseldi.

- Yolcu sayısı, 2023’e göre yüzde 56, 2024’e göre ise yüzde 18 artış gösterdi.

- Sadece Ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tüm zamanların en yüksek aylık yolcu sayısına ulaşıldı.

Galataport İstanbul yükselişte

Kuşadası ve İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris de kruvaziyer rotalarına daha fazla dâhil olmaya başladı. Özellikle Galataport İstanbul, son dönemde yolcu sayısındaki artışta öne çıkan merkezlerden biri oldu.

Kruvaziyer turizmi, yalnızca turizm gelirlerini artırmıyor, aynı zamanda liman kentlerindeki ticari hareketliliğe ve kültürel hayata da katkı sağlıyor.

Ersoy: Hız kesmeden devam edecek

Verileri değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:

- Kruvaziyer turizminde ulaştığımız bu başarılarda, liman altyapılarının güçlendirilmesi ve yatırımların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum.

- Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi.