2023’ün popüler seyahat trendleri açıklandı

Yılın yükselen seyahat trendi çok kuşaklı tatiller akrabalarının değerini fark eden kişilere göre. Bu seyahat trendinde anneanneler, dedeler, anneler, babalar ve torunlar birlikte tatile çıkacak. Tek kişilik seyahatlerde de artış olması bekleniyor.

Yıl içerisinde telefonlarını elinden düşürmeyen ve işle alakalı görüşmeler yapan kimseler, yıllık izinlerinde de bunu devam ettirebiliyor. Ancak 2023’ün yükselen seyahat trendi arasında bulunan çevrim dışı tatillerde kişiler işlerinden bir süre uzaklaşma ve telefonlarından, maillerinden uzak şekilde dinlenme fırsatı buluyor.

Wishlist seyahatlerde artış bekleniyor

Kişilerin hayatları boyunca yapmayı diledikleri ve gerçekleştirmeyi istedikleri seyahatleri simgeleyen wishlist tatil türünde de bu sene artış olması öngörülüyor. İnsanlar evde vakit geçirdikleri dönemlerde hayallerinin ne kadar önemli olduğunu keşfetti ve artık wishlistlerindeki maddeleri gerçekleştirmek için daha istekli.