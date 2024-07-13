2024 yabancı turist sayısında yüzde 14'lük artış söz konusu

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'de 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçinin ağırlandığını hatırlatan Ersoy, "Turizm sektörüne dair kesin rakamları 31 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklayacak. İlk 5 aylık rakamlara baktığımızda yabancı turist sayısında yüzde 14 civarında artış görüyoruz. Haziranda da büyüme devam ediyor. 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimize sadığız" diye konuştu.

Ersoy: 6 milyar liradan fazla bütçeyi Antik kentler için kullanacağız

Antik kentlere yönelik de ciddi yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Ersoy, "2019'da kazı çalışmalarına ayırdığımız ödenek 36,7 milyondu. 151 noktada kazı çalışması yürütüyorduk. Geçen sene arkeolojik bölgelerde bu rakamı restorasyonu da ilave ederek 36,7'den 1,1 milyara çıkardık. Bu sene de inşallah 6 milyar liradan fazla bir bütçeyi kazı ve restorasyon çalışmalarında kullanıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Kazı başkanlıklarına Türk koordinatörler atandı

Ersoy, hayata geçirilen bir diğer projenin ise kazı başkanlıklarına Türk koordinatör hocaların atanması olduğunu dile getirdi:

"28 yabancı kazı başkanlığımıza Türk koordinatör kazı başkanları atadık. Yani yabancı kazı başkanlarıyla beraber çalışacakları ortamı yarattık. Bu koordinatör hocaları geniş bütçeler, ekip ve ekipman desteğiyle atıyoruz. O noktalarda sürecin daha da yoğun bir şekilde ilerlemesini planlıyoruz. Geçmişe baktığımızda 163 yılda Efes'in sadece yüzde 25'i kazılmış. Gelecek 4 yılda, Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu oranı yüzde 40'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Veya en çok ziyaretçi alan noktalarımızdan biri olan Hierapolis Antik Kenti 70 yıldan fazla bir süredir kazılıyor. Yüzde 3,5'u kazılmış. Gelecek 4 yılda bunu da yüzde 25'in üzerinde yüzde 30 seviyelerine taşıyacağımız bir kazı programıyla destekliyoruz" dedi ve projeleri sahiplenen, titizlikle çalışmaları sürdüren kazı başkanlarına, arkeologlara ve kazılarda görev alanlara teşekkür etti.

Gece Müzeciliği uygulaması başarıyla sürüyor

Ersoy, bu yıl devreye alınan Gece Müzeciliği uygulamasının da turizm faaliyetlerine katkı sağladığını belirtti: "Gece Müzeciliği ile turistlere çıkabilecekleri, gezebilecekleri bir ortam yarattık. Uygulamada gerek gördükçe belli düzenlemeler, değişiklikler yapılıyor ama genel olarak proje başarılı oldu. Gece Müzeciliği'nin turizm gelirinin tabana yayılması açısından da faydası var. Ayrıca Antik şehrin gündüz görünümü ve gece görünümü çok farklı. Bu da ayrı bir ziyaret vesilesi oluşturuyor."