22 milyon Amerikalı okyanus turlarına katılacak

American Automobile Association (AAA), 2026 yılında art arda dördüncü kez rekor sayıda ABD'linin gemi turlarına çıkmasının beklendiğini duyurdu.

AAA ve Tourism Economics iş birliğiyle hazırlanan 2026 kruvaziyer raporuna göre 21,7 milyon ABD'li yolcunun okyanus turlarına katılması öngörülüyor.

Bu rakam, 2025 için tahmin edilen 20,7 milyondan ve 2024’teki 19,1 milyondan daha yüksek. 2023 yılında ise 16,9 milyon kişi kruvaziyer turlarına katılmıştı.

AAA Seyahat Başkan Yardımcısı Stacey Barber, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Bu rakamlar, ABD'li yolcular arasında okyanus turlarına yönelik artan ilgiyi yansıtıyor. Acentelerimiz, AAA üyeleri için hayal tatilleri planlarken bunu her gün görüyor. Karayipler’de bir yıldönümü tatili ya da Alaska’da bir aile buluşması fark etmez; kruvaziyerler çeşitlilik, kolaylık ve unutulmaz anılar sunuyor.”

En popüler güzergâhlar

2026’da ABD'li yolcuların yüzde 72’sinin Karayipler’e yelken açması bekleniyor. AAA’ya göre, daha kısa süreli gemi turlarının artışı, bu rotanın popülaritesini daha da artırıyor.

Karayipler’i yüzde 7 ile Alaska, yüzde 5 ile Akdeniz izliyor. Dünyanın geri kalan destinasyonları ise toplamda yüzde 16’lık paya sahip.