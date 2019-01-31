23. EMITT Fuarı kapılarını açtı

31 Ocak 2019

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra turizmdeki hedefleri revize ettiklerini, 2023 hedeflerini 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak değiştirdiklerini söyledi.

Nitelikli turist hedefini gerçekleştirmek için öncelikle turizme bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, ayrıca maliyet odaklı değil gelir odaklı, arz odaklı değil talep odaklı turizme öncelik verilmesinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin sahip olduğu arkeolojik, kültürel değerler, sanat ve sanatçılar, çok zengin gastronomi çeşitliliğinin ön planda bulunduğu, rakip ülkelerle kıyaslandığında rakipsiz fırsatlar ve şanslar tanıyan bu özeliklerin ön plana çıktığı turizm konseptlerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Ersoy, nitelikli turist için ihtiyaç duyulan alt yapının da oluşturulması gerektiğini, burada öncelikli hedefin ise insan kaynağı olduğunu aktardı.

Bakan Ersoy, Turizm Meslek Liseleri'nin kolej statüsüne getirildiğini, 2019 Eylül ayında başlayacak bu sistemi sektörün isteği üzerine gelecek ay itibariyle hayata geçirmeye karar verdiklerini belirterek, yeni müfredat kapsamında 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında bu liselerdeki öğrencilerin anlaşmalı otellerde uygulamalı eğitim görmeye başlayacağını söyledi.

Turizmde ulaşımın önemine değinen Ersoy, THY ile yaptıkları protokole istinaden Nsan ayı itibarıyla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havaalanlarına öncelikle yoğun turist tedariki sağlayan ülkelerden tarifeli sefer başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

"Turizm Geliştirme Fonu'nu seçimlerden sonra hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu'nu da seçimlerden sonra ilk fırsatta hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu çok önemli bir fon. Dünyayı incelediğimizde birçok ülkede Turizm Geliştirme Fonu veya benzeri fonların işletildiğini görüyoruz. Bu, süreklilik açısından da çok önemli. Bu fonun yönetim kurulu, turizm yatırımcılarından oluşuyor. En çok şikayet ettiğimiz konu, her bakan değiştiğinde turizm politikası yeniden gözden geçiriliyordu. Bunu, bağımsız hale getirmek için diğer ülkeler ne yapmış diye baktığımızda böyle bir fonun hayata geçirildiğini görüyoruz." dedi.

"2019'da turizmde yeni rekorların kırılacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, birlik olarak 18 yıl aradan sonra bu fuara katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kültür-sanat, konser, festival ve gastronomi gibi etkinlikleriyle fuara ve ülke ekonomisinin nabzını tutan İstanbul'a ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Fuarın aynı zamanda katılımcılara İstanbul'un güzelliklerini görme fırsatı sunduğunu belirten Bağlıkaya, "Sektör olarak iyi bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, geçen yıl dünya turizminin 3 katından daha fazla büyüdü. 2018'i rekor ziyaretçi sayısına ulaşarak kapattık." dedi.

Bağlıkaya, yeni bir yıla yeni umutlarla girdiklerini ifade ederek, 2019'da turizmde yeni rekorların kırılacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye'ye daha çok turist getirmek ve ülkeye daha yüksek döviz girdisi sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Bağlıkaya, bu yolda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkililerin kendilerine ciddi destek verdiğini aktardı.

"EMITT, turizm endüstrisinde köprü görevi görüyor"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de EMITT'e çok önem verdiklerini, fuarda önemli isimlerle bir araya gelerek sektörü ele alacaklarını söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise "EMITT, dünyanın sayılı fuarları haline geldi. Federasyon olarak bu gelişmeden gurur duyuyoruz. (Fuar) Aynı zamanda dünya turizm endüstrisinin gelişmelerini, trendlerini adım adım takip ederek kendini yeniliyor. Organizasyon, çok dinamik bir fuar olarak yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ayık, EMITT'in turizm endüstrisinde tüm dünya ülkeleri, sektördeki kurum ve kuruluşlar adına köprü görevi gördüğünü ifade ederek, "Çünkü Türkiye, kuzey ile güney, doğu ile batı arasında köprü... EMITT de bu köprü görevini kuran bir yapıda." dedi.

"Dünya turizm sektörünün de büyük buluşma noktalarından"

ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, ülke turizmi ve EMITT arasında bir paralellik olduğunu belirterek, turizm sektöründeki yükselişin EMITT'e de olumlu yansıdığını söyledi.

Aydın, fuarın, sadece Türk turizm sektörü değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Katılımcı sayımızı geçen yıla oranla yüzde 25 artırmayı başardık. Bu yıl Brezilya, Japonya, Çin, Gürcistan, Güney Kore, Güney Afrika, Azerbaycan, Küba, Makedonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Özbekistan, Nepal, Hindistan, KKTC, Bulgaristan, Lübnan, Maldivler, Moğolistan, Kosova, Filistin, Sırbistan, Kırgızistan ve İran'ın yanı sıra Endonezya ve Malta da bakanlık düzeyinde katılıyor. Ayrıca Finlandiya, Polonya ve Tayland’dan yeni firmalar fuarda ilk defa katılımcı olarak yer alacak. Turizm sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonelleri ile buluşturma geleneğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Bu kapsamda Hosted Buyer (davetli tur operatörü) Programı düzenliyoruz. Program kapsamında fuarda bu yıl 100'ün üzerinde ülkeden 700'e yakın davetli tur operatörünü ağırlayacağız."

Fuar, rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğinde, TÜROFED ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen EMITT, bu yıl rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuara, bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana firma (alt katılımcılarla toplamda 5 bin 602 firma) katılıyor.

Geçen yıla göre katılımcı sayısında yüzde 15 büyüme kaydeden fuar, ITE Turkey tarafından organize ediliyor.

4 gün sürecek fuarda, farklı sektörlerin önde gelen isimleri, birbirinden farklı konuları masaya yatıracak. Turizm yol haritası, turizm ekonomisi, turizmdeki canlanmayı kalıcı kılmak için atılması gereken adımlar, geleceğin turizmine dair öngörüler ve açıklamalar, sektörün ileri gelen STK'larının yetkilileri tarafından ele alınacak.

Turizmin gündeminden düşmeyen dijitalleşme konusu, tüm satış ve pazarlama profesyonellerinin radarında olacak. Fuarda, milyonlarca turistin oluşturduğu dev Çin pazarı da ele alınacak. Pazarda etkin olabilmek için alıcılarla nasıl ilişki kurulacağını ve satış yapılacağını anlatan bir atölye çalışması da gerçekleştirilecek.

Sosyal medya fenomenleri de EMITT Konferans sahnesinde ziyaretçilerle buluşacak.

EMITT, ilk 2 gün turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacak. Tatil tüketicileri, fuarda, seçtikleri destinasyonları inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarına, erken rezervasyon kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek.

Kaynak: AA