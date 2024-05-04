'Akdeniz'in İncisi'ne rağbet arttı: Turizmde tüm zamanların en iyi açılışını yaptı

Yılın 4 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,10'luk artışla 2 milyon 66 bin 962 yabancı turisti konuk eden Antalya, tüm zamanların en iyi başlangıcına imza attı. Nisanda da yüzde 4,86'lık artışla 1 milyon 61 bin 26 yabancı turistin rotasında yer alan kent, tüm zamanların en yüksek nisan rakamına ulaştı.

Önceki yıllarda en çok Rusya ve Ukrayna'dan misafirin geldiği Antalya'ya, bu sene en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında değişiklik yaşandı. İlk 4 ayda en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada 539 bin 663 ziyaretçiyle Almanya yer alırken, Rusya 366 bin 783 turistle ikinci sıraya geriledi. Rusya'yı ise 266 bin 120 turistle İngiltere takip etti.

Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu iki pazarda turist sayısında ciddi oranda düşüş yaşanırken, Almanya, İngiltere ve Polonya pazarlarında önemli artışlar kaydedildi. Geçen yıla göre Almanya pazarında yüzde 21, İngiltere'de yüzde 32, Polonya'da yüzde 30, İran'da yüzde 52, Belçika'da yüzde 42 ve Fransa'da yüzde 52 artış gerçekleşti.

"17 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, bu yıl için belirledikleri 17 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Bu yıl kış sezonunun da iyi geçtiğini ve çok sayıda otelin açık kaldığını dile getiren Saatçioğlu, hareketliliğin Ramazan Bayramı tatiliyle daha da arttığını kaydetti. Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısındaki düşüşe işaret eden Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Rusya'dan 2019'da 5,5 milyon turist gelmişti, geçen sene 3 milyon 400'de kaldı, Ukrayna'dan da 1 milyon 780 bin turist gelmişti, geçen sene 280 binde kaldı. Buna göre 3 milyon turisti ağırlama imkanımız yoktu, 3 milyon turist çok ciddi bir rakam. Alternatif pazarlarla Rusya ve Ukrayna'daki boşluğu doldurma şansımız oldu. Özellikle kaynak pazarlarımızdan Almanya, İngiltere ve Polonya'dan çok ciddi bir artış elde ediyoruz."

Geçen sene kente gelen Rus ile Alman turist sayısı arasında çok az bir fark olduğunu anımsatan Saatçioğlu, bu yıl da Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya gibi bir sıralama beklediklerini bildirdi.

Antalya turizminde İskandinav ülkelerinin de önemli olduğunu belirten Saatçioğlu, buradaki misafirlerin özellikle yüksek sezonda değil daha çok sakin dönemlerde geldiğini ve bu durumun turizmin 12 aya yayılmasını sağladığını kaydetti. 2013'te İskandinav pazarından yaklaşık 1 milyon turist geldiğini aktaran Saatçioğlu, son yıllarda ise bu pazarda da ciddi düşüşler yaşandığını ifade etti. Saatçioğlu, bu ülkelerde de çalışılarak sayının artırılabileceğini bildirdi.

Otellerdeki doluluk oranları yüz güldürüyor

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, turizmdeki gelişmelerin, bağlantılı olduğu tüm sektörleri de etkilediğini söyledi.

Özellikle son 2 yıldaki rakamların sektörün yüzünü güldürdüğünü dile getiren Yorulmaz, "İki önemli pazarımız Rusya ve Ukrayna'da ciddi düşüşler yaşadık. Ama pazar çeşitliliğinde uzun soluklu yaptığımız çalışmaların ekmeğini yemeye başladık. Avrupa pazarı hareketlendi, Almanya birinci pazarımız oldu. İngiltere, Polonya, Çekya, Sırbistan, Doğu ve Batı Avrupa hareketlenince ana pazarlarda düşüş olsa da otel doluluk oranlarımızı aynı seviyelerle devam ettirmeyi başardık." dedi.

Yorulmaz, Almanya, İngiltere ve Polonya pazarlarında beklentinin üzerinde artış gördüklerini söyledi. Antalya'nın bu yıl yeni bir rekora imza atabileceğini belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Genelde mayıs bizi zorlar ama şu anda yüzde 50-60 civarında doluluk var, ay sonunda dolulukların yüzde 80'i bulacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu iyiye işaret. Haziran, temmuz, ağustos zaten hep iyi geçen aylar. Artık eylül, ekim de yüksek sezona girmeye başladı. Deniz suyunun, havanın sıcak olmasıyla Avrupalı turist de eylül, ekim aylarını tercih ediyor. Kasım da açık sezonlardan biri haline geldi."