Alanya, helal turizm merkezi oldu

Türkiye’deki İslami otel konseptinin öncülerinden, Antalya’da İslami usullere göre işletilen Grand Akca Oteli’nin sahibi Ersin Erdoğan, Alanya’nın yerli ve yabancı turistler için neden önemli bir merkez olduğu konusunda şu bilgileri verdi:

“Ülkemiz turizmine muhafazakar otel konsepti ilk olarak 1995 yılında Didim’de bulunan bir otelin satın alınarak tesettür otel olarak hizmet etmeye başlaması ile girmiştir.

Bu tesis, o döneme kadar muhafazakar tatil anlayışı arayışı içerisinde olan İslami otel tatilcilerinin Türk turizminde, İslami usullere uygun olmadan yapılan tatillerin muhafazakar insanlar için bir ızdıraba dönüşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Özellikle Avrupa’da yaşayan gurbetçiler, uzun tatillerini memleketlerinde geçirmek istediklerinde İslami prensiplere uygun bir muhafazakar otel bulamamaktaydı. Düşünün 8 hafta tatile gelmiş bir gurbetçi, geri döndüğünde yalnızca bir hafta tatile gelmiş ve 5 yıldızlı otellerde tatilini geçirmiş bir Alman arkadaşına ülkesinde hiç tatil yapamadığını söylemeye bile çekiniyordu.

Çünkü tatil artık bir ihtiyaçtı ve Müslümanların da kendi dinlerinin izin verdiği ölçüde muhafazakar tesislerde, İslami usullere uygun olarak bir tatile ihtiyacı vardı. İşte bu ihtiyaç İslami otel, muhafazakar otel, tesettür otel ve alkolsüz aile oteli gibi kavramlarla tatil yapılabileceği fikrini ön plana çıkardı. İlk açılan İslami oteller yeterince talep görünce 1999 ve 2000 yıllarında muhafazakar otel konseptinde iki otel daha muhafazakâr insanlara hizmet etmeye Alanya bölgesinde başladı. Alanya bölgesinin ilk İslami otelleri olan bu tesisler sonradan Alanya bölgesini muhafazakar otellerin en çok bulunduğu bölge haline getirdi.

Alanya İslami otel seçenekleri neden misafirlerin vazgeçilmezi?

Alanya İslami otellerinin Konya, Kayseri ve Ankara gibi muhafazakar illere yakın olması nedeni ile Alanya muhafazakar otelciliği ilerleyen yıllarda oldukça hızlı bir gelişim gösterdi. Alanya muhafazakar otelleri sundukları kaliteli hizmet, bay bayan ayrı havuzları ve bayanlara özel plajları ile Alanya muhafazakâr otellerinin ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Alanya muhafazakar otelleri, alkolsüz bir ortamda tatil yapmak isteyen muhafazakar insanların değişmez adresi oldu.

Aile havuzları bulunuyor

Her ne kadar bu tesisler muhafazakar otel olarak anılsa da bu muhafazakar tesislerin çoğunda 3 tane havuz bulunmakta. Bunlar bay havuzu, bayan havuzu ve karışık havuz isimleri ile adlandırılmakta. Çünkü insanlar Antalya, Alanya bölgelerinde bulunan bu muhafazakar tesislerin bay ve bayanlar havuzunda izole olarak dinlenmenin dışında ortak bir havuzda ailece hep birlikte vakit geçirmeyi de arzu ediyorlar.

İslami otellerde bay veya bayanlar havuzuna 6 yaşından büyük farklı cinsiyetten çocuklar giremiyorlardı. E tabi tesettür otelleri tercih eden misafirler için büyük bir problemdi bu. Ailelerine yeterince vakit ayıramayan insanlar tatillerinde tercih ettikleri tesis muhafazakar otel de olsa birlikte havuza girip vakit geçirmek istiyorlardı.

Muhafazakar otel misafirlerinin ihtiyaçları sonucu tesislerde karışık havuz diye adlandırdığımız üçüncü bir havuzun doğmasına sebep oldu. Bazı misafirler ‘Muhafazakar otelde karışık bir havuzun ne işi var?’ diye düşünebilir ama gözlerden uzak üçüncü bir havuzun kime ne zararı olabilir ki? Dileyen misafir ailesi ile birlikte bu havuzdan faydalanabilir.

Eminiz Alanya muhafazakar otel veya alkolsüz aile otelleri konusunda ilerleyen yıllarda çok daha ön plana çıkacak ve muhafazakar tesisler hizmet kalitelerini her geçen gün artıracaklardır.”