Almanların seyahat tercihinde Türkiye ilk sırada yer alıyor

Turizm için genel olarak çok iyimser olduklarına dikkati çeken Fiebig, şu ifadeleri kullandı: "Sektörde toparlanma devam ederken ve rezervasyon durumu şu anda oldukça olumlu.

Geçen yıl zaten çok yeterli bir yaz sezonu geçirdik, neredeyse Kovid-19 salgını öncesi seviyeye ulaştık. Ve aslında bu devam edecek. Aralık, ocak, şubat aylarında güçlü rezervasyonlar aldık. Türk ortaklarımız ve dostlarımız için iyi olan şey, Türkiye'nin zirvede olması."

"Yüksek enflasyonla fiyata daha duyarlılar"

Yüksek enflasyon ve enerji maliyetlerinin Almanların tatil kararlarını biraz etkilediğini vurgulayan Fiebig, "Fiyata daha duyarlılar. Mükemmel bir fiyat ve kaliteye sahip destinasyonların rezervasyonda çok iyi durumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca her şey dahil teklifler gibi belirli bir bütçe güvencesi sağladığı için Alman müşteriler, buna odaklanıyor." diye konuştu.

Kovid-19 sonrası turizm sektöründe toparlanmanın Akdeniz'in doğusunda batısına göre daha iyi durumda olduğunu belirten Fiebig, "Özellikle Türkiye, Alman tatilcilerin en gözde destinasyonlarından biri olarak çok fazla talep görüyor. Türkiye, tatilde her şey dahil ürünlerde çok iyi. Türkiye açık ara en başarılı. Turist sayısını artırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.