Antalya sezona iyi başladı

Bu yıl sezona rekorlarla başlayan Antalya; en iyi Ocak, Şubat ve Mart aylarından sonra en iyi Nisan ayına da imza attı.



1 Ocak-30 Nisan arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48'lik artış gösterdi.



4 ayda Antalya'ya 1 milyon 798 bin 595 turist geldi. Bu sayı; turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da bu rakam 1 milyon 554 bin 810'du.

Tüm zamanların en iyi nisanı

1-30 Nisan arasında şehri ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 672 kişi olurken, aynı zamanda tüm zamanların en iyi Nisan ayına imza atılmış oldu.



2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden milletler sıralamasında Alman turistler, Rus turistleri geçerek liderliği devraldı. 4 ayda Antalya'ya en çok turist 446 bin 542 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 393 bin 932 turistle Rusya takip etti.