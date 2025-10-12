Antalya turizmi temmuzdan sonra ivme kazandı

Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, 2025 turizm sezonunun beklentilerin altında başladığını ancak temmuz ayı itibariyle büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Sezon genel olarak beklentileri karşıladı" dedi.

Eylül sonu itibarıyla Antalya’ya gelen turist sayısının 14 milyonu aştığını belirten Süral, “Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un koyduğu 65 milyon turist, 65 milyar dolar hedefi doğrultusunda Antalya ve Manavgat olarak üzerimize düşeni yaptık” ifadelerini kullandı.

Antalya’ya gelen turistlerin üçte birinin Manavgat’ta konakladığını vurgulayan Süral, “10 Temmuz’a kadar hareketlilik sınırlıydı ancak sonrasında tam anlamıyla bir patlama yaşandı. Hedefimiz yıl sonunda 17 milyon turist. Türkiye genelinde 60 milyon turist beklenirken bunun 17 milyonunu Antalya tek başına getiriyor. Bu, Manavgat için de büyük gurur” dedi.

“Sezon kasım sonuna kadar sürecek”

Ekim ayında hava koşullarının elverişli olduğunu belirten Süral, “Rus ve Avrupa acenteleri ekim ayında ek uçak seferleri düzenliyor. Sezonun kasım sonuna kadar rahatlıkla devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.