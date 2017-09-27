'Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu geçecek'

27 Eylül 2017

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) eylül ayı olağan toplantısı, Kundu Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 27 Eylül'ün Dünya Turizm Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Bütün turizmcilerimizin 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutluyorum." dedi.

Antalya için turizmin önemine işaret eden Karaloğlu, turizmde çok sıkıntılı günlerin yaşandığını ama hiçbir zaman ümidini kaybetmediğini, Antalya'nın potansiyeline her zaman inandığını dile getirdi.

Karaloğlu, "Bu şehrin potansiyeli, turizm sektöründe çalışan insanların kalitesi, tesis kalitemiz, turizme bakışımız nedeniyle, karanlık tünelden çıkacağımıza hep inandım. Geçen yılın sonunda '2017'de 10 milyon turisti bulacağız.' dedim. Biraz cesaret isteyen bir sözdü, bazıları 'Bu Vali daha dün Antalya'ya geldi, bugün başımıza turizmci kesildi.' dediler. Bugün 10 milyonu çok rahat geçebileceğimizi görüyoruz. Bu hepinizin başarısı, hepinizi kutluyorum." diye konuştu.

Avrupa pazarı kadar pazar çeşitlendirmenin de önemli olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Avrupa ile yaşadığımız sorunların kaynağı sadece biz değiliz. Bunu iyi okumak, iyi tahlil etmek durumundayız. Buna göre yeni pazarlar bulmak durumundayız. Avrupa'ya fokuslanmalıyız ama mutlaka yeni pazarlara da burun kıvırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA