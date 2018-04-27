Ataköy Marina 'mega' konuklarını ağırlıyor

27 Nisan 2018

Türkiye’de, 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip ilk mega yat limanı olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda, nisan ayı içinde çoğunluğu yabancı bandıralı mega yatlar konakladı.

İstanbul’u yat turizminde önemli bir destinasyon haline getiren Ataköy Marina Mega Yat Limanı, sadece Türk karasularındaki tekneler için değil, aynı zamanda tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasındaki tekne sahipleri için de özel bir adres olma özelliğine sahip.

Ataköy Marina Mega Yat Limanı, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10’unu bile değerlendiremeyen Türkiye’nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine katkı sağlayacak.

Mega Yat Limanı ile pek çok özel yapım, seçkin tekne artık rahatlıkla İstanbul’a uğrayabilecek. Liman sayesinde bu özel tekneler kış aylarını da İstanbul’da geçirme imkânına kavuşurken, her türlü bakım ve onarım işlerini de burada yaptırabilecek.