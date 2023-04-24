Ayvalık’ta turizmcilerin gözü eski evlerde
Ayvalık’a yatırımcıların ilgisi artıyor. Pandemi sonrasında deprem korkusunun nüfusu 2 katına çıkardığı bölgede hem konut turizmi hem de butik otel yatırımları katlanarak büyüyor.
Mehtap HALICI
Özellikle Makedonya, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan’dan önemli ölçüde yabancı turist ağırlamayı başaran, Kuzey Ege’nin en önemli turizm destinasyonlarından Ayvalık’a yatırımcı akını sürüyor. Farklı iş kollarında faaliyet gösteren yatırımcıların bölgeyi mercek altına aldığını vurgulayan Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, “Bir kısmını yatırımcılar gelip alırken bir kısmını da aileler satın alıyor.
Yatırımcılar özellikle şehrin sit alanı içerisinde yer alan ve kent dokusunun korunduğu eski binalara talip oluyorlar, bu binalar bilhassa talep görüyor. Binayı satın aldıktan sonra da tadilat ve restorasyon çalışmalarını yapıp otele çeviriyorlar” dedi. Cunda bölgesinde de son 3-4 yılda butik otel işletmelerinde önemli ölçüde artış olduğunu ifade eden Uçar, Ayvalık Ticaret Odası’na kayıtlı 280 turizm işletmesinin ve 100’ün üzerinde butik otelin bulunduğunu söyledi.
Pandemi ve depremin psikolojik etkilerinin insanların yaşam alanlarındaki tercihlerinin değişmesine yol açtığını belirten Uçar, son 2-3 yılda bölgedeki nüfusun 70 binden 140 binlere çıktığını söyledi. “Büyük şehirlerden ciddi göç alıyoruz” diyen Uçar, artan göç sebebiyle alt yapı ve üst yapı zorlukları yaşadıklarını dile getirerek şöyle devam etti: “Sezonda yerli ve yabancı turist akınına uğruyoruz. Eskiden yazlıkçılar evlerinde 3 ay otururdu. Şimdi ise konutlarını 12 ay kullanıyorlar.
Bölgeye ciddi bir göç oldu. Bu sebeple de sezonda gelen 1 milyon turisti 2,5 ay içerisinde ağırlamaktan öte yıl içerisine yaymak istiyoruz. Çünkü Ayvalık’ın son yıllardaki turizm çıtası her geçen gün yükseliyor.”
750 bin ton zeytin, 400 bin ton zeytinyağı kapasitesi var
Ayvalık zeytinine ve zeytinyağına dikkat çeken ve bölgenin üretim kapasitesinde ciddi artış olduğunu belirten Başkan Uçar, “Şu anda yaklaşık 400 bin ton civarında zeytinyağı, 750 bin ton civarında da zeytin kapasitemiz var. Dünya genelinde üretimde 3. sırada yer alıyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin ihracatta da üst sıralara geldiğini vurgulayan Uçar, şunları dile getirdi: “Yöremizde mübadeleyle gelmiş olan bir yemek kültürü var.
Girit mübadele mutfağı mevcut. Mutfak kültürümüz tanıtım aracı niteliğinde ve ekonomik kalkınma açısından da önem taşıyor. Bu sebeple de gastronomiyi ön plana çıkarmak için uğraşıyoruz.”