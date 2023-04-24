Ayvalık’ta turizmcilerin gözü eski evlerde

Mehtap HALICI

Özellikle Makedonya, Sır­bistan, Romanya ve Bul­garistan’dan önemli ölçü­de yabancı turist ağırlama­yı başaran, Kuzey Ege’nin en önemli turizm destinasyon­larından Ayvalık’a yatırımcı akını sürüyor. Farklı iş kol­larında faaliyet gösteren ya­tırımcıların bölgeyi mercek altına aldığını vurgulayan Ayvalık Ticaret Odası Yö­netim Kurulu Başkanı Ali Uçar, “Bir kısmını yatırım­cılar gelip alırken bir kıs­mını da aileler satın alıyor.

Yatırımcılar özellikle şeh­rin sit alanı içerisinde yer alan ve kent dokusunun ko­runduğu eski binalara talip oluyorlar, bu binalar bilhas­sa talep görüyor. Binayı sa­tın aldıktan sonra da tadilat ve restorasyon çalışmaları­nı yapıp otele çeviriyorlar” dedi. Cunda bölgesinde de son 3-4 yılda butik otel iş­letmelerinde önemli ölçü­de artış olduğunu ifade eden Uçar, Ayvalık Ticaret Oda­sı’na kayıtlı 280 turizm iş­letmesinin ve 100’ün üze­rinde butik otelin bulundu­ğunu söyledi.

Pandemi ve depremin psikolojik etkilerinin in­sanların yaşam alanların­daki tercihlerinin değiş­mesine yol açtığını belirten Uçar, son 2-3 yılda bölgede­ki nüfusun 70 binden 140 binlere çıktığını söyledi. “Büyük şehirlerden cid­di göç alıyoruz” diyen Uçar, artan göç sebebiyle alt yapı ve üst yapı zorlukları yaşa­dıklarını dile getirerek şöy­le devam etti: “Sezonda yer­li ve yabancı turist akınına uğruyoruz. Eskiden yazlık­çılar evlerinde 3 ay oturur­du. Şimdi ise konutlarını 12 ay kullanıyorlar.

Bölgeye ciddi bir göç oldu. Bu sebeple de sezonda gelen 1 milyon turisti 2,5 ay içeri­sinde ağırlamaktan öte yıl içerisine yaymak istiyoruz. Çünkü Ayvalık’ın son yıllar­daki turizm çıtası her geçen gün yükseliyor.”

750 bin ton zeytin, 400 bin ton zeytinyağı kapasitesi var

Ayvalık zeytinine ve zeytinyağına dikkat çeken ve bölgenin üretim kapasitesinde ciddi artış olduğunu belirten Başkan Uçar, “Şu anda yaklaşık 400 bin ton civarında zeytinyağı, 750 bin ton civarında da zeytin kapasitemiz var. Dünya genelinde üretimde 3. sırada yer alıyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin ihracatta da üst sıralara geldiğini vurgulayan Uçar, şunları dile getirdi: “Yöremizde mübadeleyle gelmiş olan bir yemek kültürü var.

Girit mübadele mutfağı mevcut. Mutfak kültürümüz tanıtım aracı niteliğinde ve ekonomik kalkınma açısından da önem taşıyor. Bu sebeple de gastronomiyi ön plana çıkarmak için uğraşıyoruz.”