Babacan, partisinin Turizm Eylem Planı'nı açıkladı

Ali Babacan, Türkiye'de yaşayan her bireyin yaşam kalitesinin yükselmesini temel bir insan hakkı olarak gördüklerini belirterek vatandaşın kendi ülkesinde tatil yapmasının en doğal hakkı olduğunu bildirdi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlenen "Turizm Eylem Planı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, parti olarak 20'nci eylem planıyla kamuoyunun karşında olduklarını söyledi.

Haftaya son iki eylem planlarını açıklayarak 22 eylem planının tanıtımını tamamlayacaklarını belirten Babacan, eylem planlarını sadece fikir üretmek amacıyla değil eyleme geçmek için hazırladıklarını ifade etti.

Türkiye'ye gelen turist sayısını yetersiz bulduklarını ve turizm kuruluşlarınca uygulanan "her şey dahil" tatil kampanyaları ile turistlerin bir alana kapatıldığını öne süren Babacan, "Ülkemizin bu kapalı sistemden çıkması gerekiyor. Ülkemiz, her alanda tüm dünyadan insanları cezbedecek korkunç bir potansiyele sahip" dedi.

Türkiye'de yaşayan vatandaşların kendi ülkelerinin turizm fırsatlarından istifade edemediğini iddia eden Babacan, "Milletimiz, yazın kendi ülkesinde denize giremiyor. Otobüs bileti alıp da bir yerden bir yere hareket etmek dünyanın parası artık. Bir hafta ailece tatil yapmak, vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti için bir lüks haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Türk vatandaşları Avrupa'nın bir çok ülkesine girerken vize mağduriyeti yaşıyor"

"Biz, ülkemizin yoksulluk ve yoksunluğa hapsedilmesini reddediyoruz." diyen Babacan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın, sadece karnını doyurma derdinde olduğu ve gezemediği, dinlenemediği bir yaşamı reddediyoruz. Biz, ülkemizdeki her bireyin yaşam kalitesinin yükselmesini temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Turizm Eylem Planı'mızda da bu konuya özel olarak değindik. Bizim vatandaşımızın kendi ülkesinde tatil yapması en doğal hakkı."

Türk vatandaşlarının Avrupa'nın bir çok ülkesine girerken vize mağduriyeti yaşadığını söyleyen Babacan, "Avrupa makamlarına seslenmek istiyorum. Bizim vatandaşımıza bu haksızlığı, bu aşağılayıcı muameleyi yapmaya hakkınız yok" diye konuştu.

Turizm sektörünü güçlendirecek bir eylem planı hazırladıklarını ve sektörün yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Babacan, sektörün pandemi döneminde ciddi sıkıntılar yaşadığını ve gerçek potansiyelinin altında kaldığını belirterek, mevsimsel dalgalanmaların önüne geçecek projeler geliştireceklerini ifade etti.

Babacan, turizmi desteklerken doğayı da koruyacaklarını, Türkiye'nin doğal ve kültürel alanlarını koruyarak gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakacaklarını dile getirdi.

Babacan'ın konuşmasının ardından, DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Münevver Helün Fırat, eylem planının detayları hakkında bilgi verdi.

Turizm vizyonlarını "3S Modeli" olarak adlandırdıklarına, sorumlu, sürdürülebilir ve sezonsuz bir turizm üzerine kurulu olacağına dikkati çeken Fırat, turizm sektörünün daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için projeler geliştireceklerini dile getirdi.

"DEVA Partisi içerisinde kapsamlı bir istişare süreci başlattık"

Babacan, iktidara gelmeleri halinde, Ankara'nın turizm anlamında gelişmesi noktasında nasıl hareket edeceklerinin sorulması üzerine, Ankara'nın kendi memleketi olduğunu ve önce demokrasinin, sonra da turizmin başkenti olması noktasında projeler geliştirecekleri cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına nasıl baktığının sorulması üzerine Babacan, şunları söyledi:

"Şu anda DEVA Partisi içerisinde kapsamlı bir istişare süreci başlatmış durumdayız. İstişare sürecimiz, birkaç hafta daha devam edecek. Sonunda partimizin kurumsal görüşünü ve bakış açısını 6'lı masaya götüreceğiz. Bugün itibarıyla hiçbir isimle ilgili olumlu ya da olumsuz görüş zikretmiyoruz."