Bakan Ersoy: Erken rezervasyon indirimini otel dolana kadar kapatmayın

Hamide HANGÜL

Turizm sektörü Antalya’da buluştu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından, Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, turizmcilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel ısınma sonucu mevsim kaymalarıyla karşı karşıya olunduğuna işaret ederek, “Ya oturup izleyerek ‘Vah vah böyle olmuş’ diyeceğiz ya da her zaman olduğu gibi esnek davranacağız, hızlı davranacağız, önlem alacağız” dedi.

Kış sübvansiyonlarını yeniden başlattık

Bu bağlamda son birkaç aydır Ulaştırma Bakanlığı ve havacılık otoriteleriyle yoğun görüşme içinde olduklarını dile getiren Bakan Ersoy, “Özellikle biliyorsunuz bu sene bitmiş olan kış sübvanseleri vardı, Devlet havalimanlarında Antalya, Bodrum, Dalaman havalimanlarının uyguladığı, o uygulamayı tekrar başlattık. İkinci olarak, yüzde 50 vergi indirim uygulamasını nisan ve mayısı dahil edecek şekilde uzattık. Eskiden sadece kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarını kapsıyordu. Aynı şekilde uçakların nisan ve mayıs ayına denk gelen hizmet indirimlerinde yüzde 10'luk bir indirime gittik. Bunların sonucunda uçaklar da nisan ve mayıs itibariyle bu iki ay için özellikle yüzde 5 bilet fiyatlarını aşağı çektiler. ”

“Ben de takipçisi olacağım”

Bütün kesimlerin, taşın altına elini koyması gerektiğine vurgu yapan Bakan Ersoy, “Otelciler olarak nisan-mayıs ayında özellikle erken rezervasyon indirimlerinin geçen sene olduğu gibi erkenden kapatmamamız gerekiyor. Bayram dönemleri hariç, erken rezervasyonları otel dolana kadar koymamız gerekiyor. Birden ‘satışlar iyi geliyor’ gibi hızlı bir şekilde kapatmamamız gerekiyor. Rakiplerimiz de özellikle Körfez ülkeleri artık oyuna daha fazla girmiş durumda. Çok fazla turizme yatırım yapıyorlar. Oturup izlemeyeceğiz. Biz de gerekenleri yapacağız. Sizlerden ricamız ki ben de takipçisi olacağım. Önümüzdeki senelerde bu kampanyaları devam ettirmek istiyorsak biz de oteller olarak nisan ve mayıs ayı için söylüyorum. Yüksek bayram dönemleri hariç erken rezervasyon indirimlerini devam ettirmemiz gerekiyor. Erkenden kapatmamamız gerekiyor.”

“Turist sayısında 4, gelirlerde 7’nciliğe çıktı”

Türkiye’de, bu yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçiyi ağırlandığını söyleyen Bakan Ersoy, “En önemlisi de gecelik yabancı turist harcamamız geçen yıla göre yüzde 9’luk artışla 116 dolar seviyesine çıkmıştır. Bu sayede turizm gelirimiz de yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Bu gelirin tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru. Kişi başı gecelik harcama da göreve başladığımızda 83 dolardı, bugün 116 dolara çıktı, yüzde 40 artış sağladı. En çok turist çeken ülkelerde arasında 62,3 milyon ziyaretçiyle 4’üncü ülke olduk. Turizm gelirlerinde 61,1 milyar dolar gelirle 7’nciliğe yükseldik” bilgilerini verdi.

“Kuzey’e geçişin engellenmesi turizm etiğine aykırı”

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de KKTCye direkt uçuşların siyasi nedenlerle engellenmesinin, turizmi olumsuz etkilediğini kaydetti. Üstel, “Çağdaş bir dünyada bir destinasyon uçuşunu fiilen yasaklanmak ne turizm mantığına ne küresel seyahat özgürlüklerine sığar. Güneye gelen turistlerin, Kuzeye geçinin engellenmesi turizm etiğine aykırıdır. Güneye gelen turist, Kıbrıs’ın tamamını görmek istiyor. Ancak kısıtlı ve taraflı yanlış bilgilendirmeler, turistlerin Kuzeye geçişini zorlaştırıyor.”

“Fiyat değil, değer rekabeti belirleyici olacak”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye’nin artık dünya turizminde “yükselen güç” değil, “yerleşik bir ana oyuncu” olduğunu söyledi. Antalya’nın güçlü altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve yüksek tekrar misafir oranıyla Akdeniz’in en önemli destinasyonları arasında yer aldığını belirten Kavaloğlu, “Bizim konfor alanında kalma lüksümüz yok. Hedef rakiplerimiz Fransa, İspanya ve İtalya’dır” dedi. Küresel enflasyon, artan maliyetler, finansmana erişim zorlukları ve iklim krizinin sektörü baskıladığını vurgulayan Kavaloğlu, özellikle geçiş dönemlerinde turizmin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Yeni stratejilere de ihtiyaç olduğunu söyleyen Kavaloğlu, sektörün geleceğini “fiyat değil, değer rekabetinin” belirleyeceğinin altını çizdi.

“Antalya’da 5 TL krediden 1 TL’sini finanse ediyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizmi, sadece bir sektör olarak değil Türkiye ekonomisinin stratejik kaldıraçlarından biri olarak ele aldıklarını söyledi. Yılmaz, “Turizm, Türkiye için bir gelir kalemi olmanın çok ötesinde cari açığın daraltılmasında, döviz girişinin sürdürülebilirliğinde, hizmet ihracatının büyümesinde, istihdamın geniş tabana yayılmasında, bölgesel kalkınmanın hızlanmasında anahtar rol oynayan stratejik bir alandır” dedi.

Antalya'da tüm ticari kredilerin yüzde 45'inin turizm kredilerinden oluştuğunu, turizm kredilerinde özel bankalar içerisinde her 5 TL krediden 1 TL’sinin İş Bankası tarafından finanse edildiğini vurgulayan Yılmaz, ayrıca 2026 yılı sonuna kadar turizm sektöründe gerçekleşmesi beklenen yeni otel yatırımlarının bütçesinin 2,38 milyar dolar olduğunu, bu bütçenin yüzde 31’lik kısmına denk gelen yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırımın Antalya’daki otel projelerinden oluştuğunu kaydetti. Yılmaz, “Biz Antalya’da bunların tamamını finanse etmeye, fizibilitesine uygun bir şekilde destek vermeye hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum” diye konuştu.