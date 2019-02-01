Bakan Ersoy: Gelir odaklı turizme geçmemiz gerekiyor

01 Şubat 2019

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yatırımcıyı doğru yönlendirecek turizmin rotasını turizm otel yöneticilerinin çizeceğini belirterek, "Gemi kaptanı sizlersiniz. O yüzden sizlerin çok iyi yetiştirilerek bu konuma gelmeniz hayati önem taşıyor. Hem Türkiye turizmi açısından önem taşıyor hem de otel dışı yatırımların dizaynı anlamında büyük önem taşıyor." dedi.

Turizm Otel Yöneticileri Derneğinin (TUROYD) gala yemeğinde konuşan Ersoy, göreve geldikten sonra hedeflerin daha büyük olmasına inandıkları için turizmdeki hedefleri yükselttiklerini anlattı.

Ersoy, 2023 hedefini 70 milyon turist, 70 milyar dolar olarak belirlediklerini aktararak, "Bu hedeflere ulaşmak için köklü değişikliklere imza attığımızı her fırsatta vurguluyoruz. Turizme bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sizler sektörün içinde gelen insanlar olarak, o bakış açısının farkındasınız. Önemli olan turizm yatırımcısının bakış açısını değiştirmek. Artık maliyet odaklı değil, gelir odaklı turizme geçmemiz, arza göre değil, talebe göre bir turizm konsepti geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken, nicelikten çok niteliğe önem vererek, nitelikli turiste yeni bir Türkiye turizm konsepti yaratmamız gerekiyor. " diye konuştu.

"Nitelikli turist" derken aslında en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna vurgu yapan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle insan gücünün, personelin çok ciddi bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Bu bağlamda Turizm Meslek Liseleri ile yeni bir çalışma başlattık. Bu protokol, bu yıl itibariyle devreye giriyor. Turizm Meslek Liseleri kolej statüsüne getiriliyor. 3 Nisan itibariyle müfredatı değiştiriyoruz ve 20 Nisan-20 Ekim arasındaki eğitimlerde, uygulamalı anlaşmalı otellerde öğrencilerin görevlendirilmelerini sağlıyoruz. Bu bir staj değil, bu bir eğitim. Eğitimin bir bölümünü öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte uygulamalı bir şekilde 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında otellerde alacaklar. Sizlerin gözetimlerinde yetiştirilmiş öğrenciler, gelecekte turizmin yöneticileri olacaklar.

Bu öğrenciler mezun olup üniversiteye geldiklerinde buna bir aşama daha ekleyeceğiz. Bünyesinde turizm fakültesi bulunun üniversite rektörleri ile görüşeceğiz. Geleceğin müdürlerinin F&B (yiyecek-içecek) ağırlıklı olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bünyelerinde F&B kökenli fakülteler barındıran turizm üniversitelerinde, turizm meslek liselerinde başarılı olan öğrencilere oteller tarafından burs verilmesini sağlayacağız. Başarılı olan yüzde 10'luk kısmın üniversiteye devam etmesini sağlayacağız. Sizler gibi turizmin generallerini bu eğitim sisteminden geçirerek, turizme kazandırmak istiyoruz. Bizim hedefimiz, Türk turizminin artık yönetici ihraç eder konuma gelmesidir. Bunla ilgili alt yapıyı hazırlıyoruz."

"Danışma kurulunda profesyonel otel yöneticilerine bir koltuk vereceğiz"

Ersoy, yatırımcıyı doğru yönlendirecek olan turizmin rotasını turizm otel yöneticilerinin çizeceğini dile getirerek, "Gemi kaptanı sizlersiniz. O yüzden sizlerin çok iyi yetiştirilerek bu konuma gelmeniz hayati önem taşıyor. Hem Türkiye turizmi açısından önem taşıyor hem de otel dışı yatırımların dizaynı anlamında büyük önem taşıyor. Türkiye'nin sıkıntı çektiği kişi başı turizm gelirin artması da ancak sizin gibi turizme gönlünü vermiş yöneticilerin sektörde kalması ve gençlerin çok iyi yetiştirilmesi ile mümkün. Bu açıdan sizlere çok büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde en büyük sıkıntının bakan değiştikçe tanıtım stratejilerinin de değişmesi olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunu artık bakan ya da bürokrat düzeyinde olamaktan çıkarmak en doğrusu. Kalıcı bir turizm ve tanıtım politikası oluşturmamız gerekiyordu. Biz de dünyada turizm gelirleri en yüksek olan ülkeleri inceledik. Hepsinin ortak bir yönü olduğunu gördük. Ortak yönü de turizm geliştirme fonu kurmaları. Bu fon kurulduktan sonra turizm gelirlerinde çok ciddi artış gerçekleştirmişler. Turizm geliştirme fonunun ağırlıklı bütçesi, tanıtma fonu olarak kullanılıyor. Bir kısmı da turizm geliştirme ve yatırım fonu olarak kullanılıyor. Ancak yüzde 70'lik kısmı tanıtım fonu olarak kullanılıyor. Bu tanıtma fonunda yönetim kurulu 11 kişiden oluşacak, bunun ağırlıklı kısmı da turizm yatırımcılarından oluşacak. Bizim devlet olarak 3 koltuğumuz olacak, 8 kişi sektörden atanacak. Bir de danışma kurulu olacak, bu kurulda profesyonel otel yöneticilerine bir koltuk vereceğiz. Sizin de işin içinde olmanız gerekiyor. Yatırımcının yönlendirilmesi açısından bu platformda sizin olmanız hayati önem taşıyor."

Kaynak: AA