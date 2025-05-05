Bakan Ersoy: Turizmi 81 ile ve 12 aya yaymayı hedefliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024'te 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolarlık gelirle hedeflerin üzerine çıkıldığını, 2025’te ise turizmin tüm yıla ve tüm illere yayılmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, 2024’ün hem Türkiye hem de küresel turizm açısından rekorların yılı olduğunu vurgulayarak, yılı 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolarlık gelirle kapattıklarını aktardı. 2017’ye kıyasla turist sayısında yüzde 64, turizm gelirinde ise yüzde 95,5 artış sağlandığını belirten Ersoy, “Artık sadece ziyaretçi sayısını değil, harcama kapasitesi yüksek turist profiline odaklanıyoruz” dedi.

Türkiye, dünyada 4. sıraya yükseldi

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü verilerine göre, Türkiye’nin 2017’de dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler sıralamasında 7. sırada yer alırken 2023’te 5’inci, 2024’te ise 4’üncü sıraya yükseldiğini açıklayan Ersoy, 2025 için hedeflerinin 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir olduğunu belirtti.

Turizmde ürün çeşitliliği ve tematik rotalar öne çıkıyor

Bakan Ersoy, Türkiye’nin dört mevsim turizm destinasyonu haline getirilmesi için yürütülen çalışmalara da değindi. Gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç ve MICE turizmi gibi alanlarda çok yönlü projeler yürüttüklerini söyleyen Ersoy, “Arkeolojinin Altın Çağı” temasıyla 12 ay süren kazı ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra, yurtdışına kaçırılan eserlerin iadesine yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Kültür Yolu Festivali 20 şehre yayılıyor

Dijital tanıtım çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Ersoy, Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 20 şehirde düzenleneceğini açıkladı. 5 Nisan’da Adana’da başlayan ve 10 Kasım’da Antalya’da sona erecek etkinliğin, 219 günlük süresiyle dünyanın en uzun soluklu kültür-sanat festivali olduğunu söyledi.

Ersoy, “Geliştirdiğimiz yeni turizm paradigmasıyla, Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen bir cazibe merkezi haline getirme yolunda güçlü adımlar atıyoruz. 2025’in yeni rekorların yılı olacağına inanıyoruz” dedi.