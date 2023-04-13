Bayram tatili yaklaşıyor! İşte sadece kimlik kartıyla gidebileceğiniz ülkeler

Enuygun.com bayram tatilinde yurt dışında sadece kimlik kartıyla gidilebilecek ülkeleri sıraladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelerin sayısı artıyor.

Listede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna bulunuyor. Uygun fiyatlı tatil planlarında başı çeken pasaportsuz ülkeler, özellikle bayram tatillerinde yoğun ilgi görüyor.

Tatilseverlerin kültür, doğa ve deniz temalı tatil konseptlerini bulabilecekleri bu ülkelerde tarihi yapılardan doğal güzelliklere kadar keşfedilecek birçok güzellik bulunuyor.

KKTC'de 30 güne kadar kalabiliyorsunuz

Bu ülkeler arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 30 güne kadar olan ziyaretler için çipli kimlik kartlarıyla giriş yapılabiliyor. Türkiye'nin her yerinden direkt ya da aktarmalı uçuşlarla ortalama 1,5-2 saatte ulaşılabilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih edeceklere Girne, Lefkoşa, Gazimağusa şehirlerinden birinde kalmaları ve bu şehirlerin tarihi değerlerini keşfetmeleri öneriliyor. Kalınacak şehre göre Girne Kalesi, Bellabais Manastırı, Selimiye Camii gibi cazibe merkezleri de görülecek yerler arasında başı çekiyor.

Çipli kimlik kartıyla 90 güne kadar kalınabilecek Azerbaycan'da başta başkent Bakü olmak üzere ziyaret edilebilecek birçok şehir bulunuyor. Çok sayıda plajın yer aldığı Bakü ve etkileyici tarihi, mimarisi ve huzurlu atmosferiyle Gence bu ülkede öne çıkıyor.

Gürcistan, başkent Tiflis ve yeşil şehir Batum ile öne çıkarken, bayram tatili için ideal rotalar arasında yerini alıyor. Lezzetli yemekleri, cazibe noktaları ve kültürel dokusu Gürcistan'ı cazip kılıyor. Gürcistan'a uçakla ulaşımın yanı sıra Batum otobüs bileti alarak da gidilebiliyor. Bayram tatili için Gürcistan'ı seçeceklerin peynirli pide haçapuri ve Gürcü mantısı hinkali yemesini tavsiye ediliyor.

Moldova'da kimlik kartıyla 90 güne kadar kalabilirsiniz

Batum'u tercih edecekler için gezilmesi gerekenler listesinde Ali ve Nino heykelleri, Batum Botanik Bahçesi ve Argo Teleferiği yer alırken, Tiflis rotasında Parlamento Binası, Tiflis Saat Kulesi ve Nikoloz Baratashvili Köprüsü ilk sırada yer alıyor.

Doğu Avrupa'nın küçük ülkesi Moldova da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kapılarını pasaportsuz ve vizesiz açıyor. Kimlikle giriş yapıp 90 güne kadar kalınabilecek ülkede farklı kültürlerin harmonisini görmek mümkün oluyor.

Ülkenin başkentine gitmek için Kişinev uçak bileti alarak yolculuk planlanabiliyor. Enuygun.com Kişinev'de mutlaka Dendarium Park, Moldova Ulusal Tarih Müzesi ve Stephen the Great Central Park'ın görülmesini öneriyor.