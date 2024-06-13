Bayram tatilinde en çok Antalya tercih ediliyor

Enuy­gun’un verilerine göre, Kur­ban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 arttı. Uçak bileti satışlarında ilk sırada yer alan Antalya’yı sırasıy­la Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum izledi. Yurt dışı uçak bileti satışlarında zir­vede yer alan Arnavutluk’un başkenti Tiran’ı, Podgorit­sa ve Priştine takip etti. Vi­zesiz gidilebilen yerlere se­yahat planlamanın daha ko­lay olması dolayısıyla, ilk üç sırada bu destinasyonlar yer aldı.

Konaklama süresinde artış

Otel rezervasyonlarında yüzde 82 artış yaşanırken, konaklama süresindeki ar­tış da dikkati çekti. 9 günlük tatil kararının etkisiyle şeh­re yakın destinasyonlarda tatil yapmayı planlayanların rotası sahil şeridine yönel­di ve ortalama konaklama süresi 3,8’den 4,7 güne çık­tı. En çok rezervasyon An­talya, Bodrum ve İzmir otel­lerinde yapıldı. Yurt dışın­da ise Tiran, Podgoritsa ve Priştine şehirleri öne çıktı. Yurt içinde en çok bilet alı­nan ve en çok otel rezervas­yonu yapılan şehir, Antalya oldu.

Yurt dışında ise seya­hat planlamanın daha kolay olduğu vizesiz ülkeler tercih edilirken, ilk sırada Tiran yer aldı. Bu yıl sıcaklıkla­rın ani yükselişiyle özellik­le kıyı şehirlere yüksek bir talep olduğunu vurgulayan Enuygun Ticaret Direktö­rü Orkun Özkan, tatilin baş­lamasına çok az süre kaldı­ğı için biletlerin tükenmek üzere olduğunu dile getirdi. Bayram kampanyaları hak­kında da bilgi veren Özkan, “ENUYGUN24” koduyla araç kiralamada 3 bin TL’ye, bayram için yapılacak otel rezervasyonlarında ise 4 bin TL’ye varan indirim olduğu­nu belirtti. Özkan, “TRANS­FER15” koduyla ENUY­GUN üzerinden yapılacak transfer rezervasyonların­da ise yüzde 15 indirim oldu­ğunu kaydetti.