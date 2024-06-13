Bayram tatilinde en çok Antalya tercih ediliyor
Enuygun, 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatilinde en çok rağbet edilen kentin, Antalya olduğunu bildirdi.
Enuygun’un verilerine göre, Kurban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 arttı. Uçak bileti satışlarında ilk sırada yer alan Antalya’yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum izledi. Yurt dışı uçak bileti satışlarında zirvede yer alan Arnavutluk’un başkenti Tiran’ı, Podgoritsa ve Priştine takip etti. Vizesiz gidilebilen yerlere seyahat planlamanın daha kolay olması dolayısıyla, ilk üç sırada bu destinasyonlar yer aldı.
Konaklama süresinde artış
Otel rezervasyonlarında yüzde 82 artış yaşanırken, konaklama süresindeki artış da dikkati çekti. 9 günlük tatil kararının etkisiyle şehre yakın destinasyonlarda tatil yapmayı planlayanların rotası sahil şeridine yöneldi ve ortalama konaklama süresi 3,8’den 4,7 güne çıktı. En çok rezervasyon Antalya, Bodrum ve İzmir otellerinde yapıldı. Yurt dışında ise Tiran, Podgoritsa ve Priştine şehirleri öne çıktı. Yurt içinde en çok bilet alınan ve en çok otel rezervasyonu yapılan şehir, Antalya oldu.
Yurt dışında ise seyahat planlamanın daha kolay olduğu vizesiz ülkeler tercih edilirken, ilk sırada Tiran yer aldı. Bu yıl sıcaklıkların ani yükselişiyle özellikle kıyı şehirlere yüksek bir talep olduğunu vurgulayan Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, tatilin başlamasına çok az süre kaldığı için biletlerin tükenmek üzere olduğunu dile getirdi. Bayram kampanyaları hakkında da bilgi veren Özkan, “ENUYGUN24” koduyla araç kiralamada 3 bin TL’ye, bayram için yapılacak otel rezervasyonlarında ise 4 bin TL’ye varan indirim olduğunu belirtti. Özkan, “TRANSFER15” koduyla ENUYGUN üzerinden yapılacak transfer rezervasyonlarında ise yüzde 15 indirim olduğunu kaydetti.