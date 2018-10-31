Bodrum'a yabancı yatırımcı ilgisi

31 Ekim 2018

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Kurucu Başkanı Recai Çakır, "Yurt dışındaki şirketler, gözlerini Bodrum’a dikmiş durumda. Herkes bir butik otel ya da az yataklı otelin yanına rezidans yapıyor. Bu durum, gelir düzeyi yüksek insanları Bodrum’a bağlamak için gelecek adına önemli işaretler veriyor." dedi.

Çakır, yaptığı açıklamada, yılın ilk 8 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 22,92 artarak 27 milyon 23 bin 134 kişiye ulaştığını belirterek, Rusya ve Almanya pazarlarında yükselişin devam ettiğini, geçen yıllarda kaybedilen İngiltere pazarını yeniden kazandıklarını ve Ukrayna pazarının da 1 milyonu aştığını bildirdi.

2016'daki uçak krizi nedeniyle Rusya’dan 8 ayda sadece 336 bin 165 kişinin geldiğini, rakamın bu yılın aynı döneminde 4 milyon 186 bin 512 olduğunu ifade eden Çakır, İran, İsrail, Çin, Hindistan ve Orta Doğu pazarından talep geldiğini aktardı.

Erken rezervasyonların sevindirici olduğunu dile getiren Çakır, yılın 8 ayının turizm yatırımları açısından istenilen seviyede geçmediğini söyledi.

"Norveç ve İsveç'ten ciddi talep görebiliriz"

Recai Çakır, turizm tesislerindeki kapasite kullanım oranı artışlarıyla geciken yatırımların telafi edilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim çok iyi bir arz-talep dengesini sağlamamız gerekiyor. Öncelikle yatak kapasitesini doğru kullanmamız gerekiyor. Otellerimizin çoğunluğu 5 ay çalışıyor. 7 ay boş. Daha uzun süre açık kalması tesislerimiz için faydalı olur. Öncelikle İskandinav ülkeleri ve özellikle 65 yaş üstü Avrupalı misafirleri daha çok ağırlayarak en az 15-20 milyon turisti mevcut potansiyelimizle ağırlayabiliriz. Böylece hem doluluklarımızı yıl bazında yüzde 60-70’lere çıkarma kapasitemiz var hem de bu atıl olan kapasiteyi doldurmamız mümkün olur. Aynı zamanda turizm bölgelerine canlılık gelir. Turizm bölgeleri yaz-kış yaşanabilir hale gelir. Bunun için devletin bir parça daha desteği lazım. THY'nin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Özellikle İskandinav ülkelerinin yönetimleri, yaşlılarına 3 bin ila 8 bin arası para veriyorlar, 'gidin güneşli ülkelerde vakit geçirin' diye... Biz iki defa anlaşma yaptık. İkisi de bu turizmdeki etkilerden dolayı iptal oldu. Norveç ve İsveç’le ilgili çalışmalarımız hala devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde Norveç ve İsveç'ten ciddi talep görebiliriz."

Bodrum'a yabancı yatırımların sürdüğünü ifade eden Çakır, "Yurt dışındaki şirketler, gözlerini Bodrum’a dikmiş durumda. Herkes bir butik otel ya da az yataklı otelin yanına rezidans yapıyor. Bu durum gelir düzeyi yüksek insanları Bodrum’a bağlamak için gelecek adına önemli işaretler veriyor." diye konuştu.

Çakır, Bodrum'daki tesislerin, ilerleyen yıllarda daha yüksek kapasitelerle daha çok misafir ağırlayabileceğini söyledi.

"Hacamat, sülük tedavisi gibi imkanlar sunan tesisler açılmalı"

TTYD Başkan Yardımcısı ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Kurucu Başkanı Çakır, turizm sektörünün sağlıklı yaşam için alternatifler sunan bir yapıya bürünmesi gerektiğini belirterek, Bodrum'daki yatırımları olan Sianji Oteli'nde bunu hayata geçirmeyi başardıklarını, tesisin diğer işletmelere de örnek olmasını umut ettiklerini söyledi.

Çakır, devamla şu görüşleri dile getirdi:

"Turizmde yeniden dönüşe ihtiyaç var. Pazarların çeşitlendirilmesine ihtiyaç var. Dünyada öne çıkan sağlık turizminde rekabetçi olabilmemiz için inovasyonla kendimizi göstermeliyiz. Sağlığın sadece ameliyat olmadığını, bununla birlikte sağlıklı yaşam dediğimiz, hastalanmadan önce insanların gelip sağlıklı yaşam merkezlerinde şeker, kolesterol, tansiyonu sıfırlamak için uygun tesisleri ülkemizde bulabilmesi lazım.

Doğru beslenme, spor yapabilme, fizik tedavi gibi olanaklar sunan, aynı zamanda da hacamat, sülük tedavisi gibi doğal tıp çözümleriyle misafirlerine sağlıklı yaşam seçenekleri vadeden tesislerin açılması lazım. Biz bunu Bodrum’da yaptık, Sianji Residence olarak otelimizi planladık. Bir prototip olarak başarıyla yürüyor. 10 yıldır otelimi 12 ay açıyorum. Problemim uçuş olmadığı için... Çok daha yüksek doluluklara ulaşmam gerekirken, kış doluluğu ne yazık ki yüzde 30-40’larda... Bunu yüzde 60-70’lere çıkarmamız halinde çok daha efektif olacak. Yan tesislere sirayet edecek. Diğerleri de bizi örnek alıp tesislerini kışın açabilir hale gelecekler."

Çakır, turizm tesislerindeki dolulukların belli bir seviyeye çıkarıldığını ifade ederek, döviz kurlarının gerilemesiyle turizm yatırımlarının artacağını kaydetti.

Kaynak: AA