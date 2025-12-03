Bodrum’da sahte rezervasyon alarmı: Oteller güvenliği artırdı

Bodrum’da son dönemde artan sahte rezervasyonlar nedeniyle çokk sayıda ailenin mağdur olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon tatil için Bodrum’a gelen 35 ailenin, otele geldiklerinde rezervasyonlarının bulunmadığını öğrenerek büyük şok yaşadığı belirtildi. Otel yönetimi, mağduriyetin büyümemesi için aileleri geri çevirmeyerek konaklama sağladı; ardından emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“35 aile dolandırıldı, tatilleri hüzne dönüştü”

The Oba Otel Genel Müdürü Özgür Adıgüzel, sahte rezervasyonların ulaştığı boyutun turizmde risk oluşturduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Yaz boyunca 35 aile sahte rezervasyon tuzakları nedeniyle mağdur oldu. Durumu hem savcılığa hem de emniyete bildirdik. Şimdi yüzde 50’ye varan erken rezervasyon kampanyamız yoğun ilgi görüyor ancak bu ilgi dolandırıcıları da harekete geçirdi. Misafirlerimizden ricamız; mutlaka tescilli, güvenilir sitelerden rezervasyon yapmaları. Sosyal medya üzerinden gönderilen linklere itibar edilmemeli. Şüpheli bir durumda ödeme yapmadan önce otelimizle veya ilgili tur şirketiyle mutlaka teyit alınmalı. Geçen yıl mağdur olan ailelere elimizden geldiğince yardımcı olduk ancak tatilleri hüzünlü geçti.”