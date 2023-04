Bulgari Hotel Roma’nın açılış tarihi belli oldu

Takip Et

Bulgari Hotels & Resorts koleksiyonunda Bulgari Hotel Roma’nın yanı sıra Milano, Londra, Paris, Dubai, Pekin, Şanghay ve Bali otelleri ile bir süre önce açılan Bulgari Hotel Tokyo yer alıyor. Maldivler ve Miami (2025) ile Los Angeles (2026) ise önümüzdeki yıllar için planlanan destinasyonlar olarak duyuruldu.

Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin otelin açılışı hakkında, “Bulgari Hotel Roma’nın açılışı Bulgari için gerçek bir kilometre taşını ifade ediyor. Misafirlerimizi nihayet markamızın doğum yeri ve kuruluşundan bu yana tüm muhteşem mücevher kreasyonlarımıza ilham kaynağı olan bu şehirde ağırlayabileceğiz.

Bulgari Hotel Roma olağanüstü işçilik, değerli malzemeler, çağdaş ama zamansız İtalyan tasarımı, mükemmellik ve ihtişam gibi tüm marka değerlerini yansıtan gerçek bir lüks otelcilik mabedi olacak. Böylesine olağanüstü bir otel açacağımız için çok heyecanlıyız. Bulgari Hotel Roma’nın Ebedi Şehirdeki Romalı Mücevher ve Otelcilik markasının yarattığı en mükemmel lüks deneyim olarak parlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz.” yorumunu yaptı.

360° Roma manzaralı çatı terası

Yeni Bulgari Hotel Roma’nın Genel Müdürü Vincenzo Falcone ise “Bulgari’nin doğduğu şehirdeki ilk oteli ve Bulgari Hotels and Resorts koleksiyonunun yeni amiral gemisi olan Bulgari Hotel Roma’nın yönetimini üstlenmekten büyük bir onur duyuyorum.

Bulgari Hotel Roma mükemmel bir şekilde yenilenen tarihi binası, Roma’nın kalbindeki seçkin konumu, değerli iç tasarımı, Niko Romito imzalı gastronomi deneyimleri ve 360° Roma manzaralı olağanüstü çatı terası gibi ortak alanlarıyla dünyanın en iyi otellerinden biri olmaya aday. Ben de ekibimle birlikte misafirlerimize en üstün hizmet ve konaklama deneyimini yaşatmayı taahhüt ediyorum.” yorumunu yaptı.

Markanın Campo Marzio semtinin tam kalbinde, Piazza Augusto Imperatore’de inşa edilen yeni Roma oteli, Via del Corso ve Via del Babuino’ya, simgesel İspanyol Merdivenlerine ve Bulgari’nin Via dei Condotti’deki tarihi butiğine kısa bir yürüyüş mesafesinde stratejik bir konumda bulunuyor.

Adını İmparator Augustus’tan alan Piazza’da imparatorun kendisi tarafından yaptırılan Roma tarihinin en simgesel anıtlarından ikisi yer alıyor: Augustus’un mezarını içeren Mozole ve saltanatı sırasında getirdiği barışı temsil eden Ara Pacis anıtı.

Roma’daki en nadide örneklerinden biri

Bulgari Hotel Roma’ya ev sahipliği yapan bina ise 1936-1938 yılları arasında inşa edildi ve 1950’de İtalya Başbakanı Alcide De Gasperi tarafından açıldı. Bir süre önce restore edilen Mozolenin tam karşısında konumlanan bu tarihi bina rasyonalist mimari akımının Roma’daki en nadide örneklerinden birini temsil ediyor.

Mimar Vittorio Ballio Morpurgo tarafından tasarlanan ve freskler, mozaikler ve heykellerle dekore edilen binanın anıtsal modern mimarisi koyu sarı traverten mermer ve yanık kırmızı tuğla gibi geleneksel Roma malzemeleri ve renklerinin kullanımıyla vurgulanıyor. Binanın titiz rasyonalist mimari cazibesi Antonio Barrera’nın via della Frezza’daki atriyumda da görülen ve Augustus Mozolesinin farklı görünümlerini sunan freskleriyle dengeleniyor. Güney cephesini ise Ferruccio Ferrazzi’nin Roma’nın kuruluş efsanesini kendi yorumuyla betimlediği 70 metrekarelik bir mozaik süslüyor.

Binanın ön cephesinde görkemli bir çeşmenin tepesindeki bir kitabede “İmparator Augustus’un ruhu burada havada uçuyor” yazısı yer alıyor.