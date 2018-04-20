Çeşme 'mavi büyüme'yle Türkiye'ye rol model olacak

20 Nisan 2018

BEYZA COŞKUNTÜRK

Çeşme, Avrupa Birliği'nin ekonomik büyümede önemli bir kaynak oluşturacağını düşündüğü ‘mavi büyüme' konusunda harekete geçti. Su ürünleri yetiştiriciliği, kıyı ve deniz turizmi (mavi turizm) deniz biyoteknolojisi (mavi biyoteknoloji), denizel yenilenebilir enerjiler (mavi enerji) ve deniz yatakları madenciliği olmak üzere 5 sektörde belirlenen büyüme modelinin startı Çeşme'de düzenlenen "Mavi Büyüme Strateji Çalıştayı" ile verildi.

Çeşme Denizciler Derneği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen çalıştayda mavi büyüme modeline ilişkin bilgi veren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökdeniz Neşer, ekonomik büyüme için herkes uğraş verirken, denizin yeni istihdam ve büyüme için önemli bir kaynak oluşturma potansiyeline işaret eden ‘Mavi Büyüme' kavramının tartışılmaya başlandığını söyledi. Deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi öngören mavi büyüme kavramını ‘yerel kalkınma' bakış açısıyla Çeşme özelinde incelemek için yola çıktıklarını söyleyen Neşer, "Çalıştayımıza katılmış olan, mavi ekonominin neredeyse Çeşme'deki tüm unsurlarını içeren paydaşlarımızla, hızla strateji ve politikalar oluşturarak, ardından faaliyete geçirerek gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir Çeşme bırakacağız. Çeşme Mavi Stratejisi, denizinden ekmeğini kazanan başka yöreler içinde bir model oluşturacak" dedi.

Çeşme mavi büyüme için tam bir mikrokosmos

Neşer, Çeşme'de çevreye ilişkin farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu ve AB'nin tanımladığı mavi büyüme olanakları için de tam bir mikrokosmosu teşkil ettiğini söyledi. Çalıştaydan stratejiler oluşturma kararının çıktığını açıklayan Neşer, "Büyümesi öngürülen 5 yeni sektör için planlamalar ve politikalar belirleyerek, yol haritamızı belirleyeceğiz. Şu an strateji metnimizin hazırlığını yapıyoruz. Daha sonra bu strateji metnimizin dağıtımını yapacağız. Bu noktada karar vericiler önemli. Biz üniversiteler olarak katalizör görevi görüyoruz. Bu kapsam da yatırımcıların dikkat etmesi gereken konularda ön plana çıkacak. Çevre bilinci ile yatırımlar yapılmalı. Çeşme o noktada sürdürebilir yatırımlar istiyor" açıklamasını yaptı.

Çeşme için yerel yönetim, STK ve AB fonları seferber edilecek

Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve üniversitelerin araştırma fonlarını Çeşme'nin sorununu çözebilmek için seferber etmek istediklerini ifade eden Gökdeniz Neşer, çalıştayın güçlü bir başlangıç olduğunu, bu sinerjiyi Çeşme'nin yararına dönüştürmek istediklerini söyledi.

Deniz ekonomisinin üçte biri mavi turizmden

Neşer, mavi ekonomi kavramının en büyük sektörünün turizm olduğun, Çeşme'nin de turizmde sürekli büyüdüğünü vurgulayarak, "Avrupa mavi ekonomi kapsamında en büyük payın turizm olmasını açıkçası çok istemiyor. Turizm için ‘yeter' diyor. Avrupa'da gelecek yıllara denizel enerjide büyüme planı var. Balıkçılık sektörü yerine su ürünleri üretiminde büyümeyi sürdürmek. Çeşme bu noktada da iyi bir örnek" diye konuştu. Potansiyel büyüme beklenilen sektörlerden su ürünleri yetiştiriciliğinin küresel ölçekte yılda yüzde 7-8 oranında büyüdüğüne işaret eden Neşer, şunları söyledi:

"Kıyı ve deniz turizmi Avrupa'daki en büyük mavi ekonomi sektörü. Özellikle yatçılık ve kruvaziyer turizm endüstrisi gibi açıkdeniz aktivitelerinde oldukça istikrarlı bir büyüme yaşanıyor. Mavi turizm, tüm denizel ekonominin üçte birine karşılık gelen bir brüt katma değer yaratıyor. Teknolojik atılımlarla hızla ilerleyen mavi biyoteknoloji ise denizel sucul ürünlere gereksinim konusunda ciddi potansiyele sahip, yükselen bir pazar olacak.