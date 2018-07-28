Çınarcık'ta hafta sonu tatilcisi yüzleri güldürdü

28 Temmuz 2018

Rumların "Temiz havası olan şehir" anlamına gelen Kio adıyla andığı, daha sonra sahip olduğu ulu çınarlardan dolayı Çınarcık ismini alan Marmara Bölgesi'nin gözde tatil yeri, kolay ulaşımı, temiz denizi, orman ve sayfiye alanları ile çekiciliğini koruyor.

Ormanlarla kaplı Samanlı Dağları'nın kuzey yamacından denize uzanan Çınarcık ilçesi, doğal bitki örtüsü ve dört mevsim turizme açık alanlarıyla bölgenin en fazla talep gören turizm merkezlerinden biri.

Çiçek bahçeleri, koyları, temiz sahil şeridi ve her yaşa hitap eden eğlence merkezleriyle Çınarcık, kıyı turizminin yanı sıra dağ sporlarına müsait orman alanları, sakin ve serin mesire yerleriyle de önemli bir dinlenme yeri.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt yaptığı açıklamada, "Marmara'nın incisi" Çınarcık'ın yoğun günler geçirdiğini belirterek, 24 Haziran seçimlerinin ardından tatilcilerin ilçeye adeta akın ettiğini söyledi. Çınarcık genelinde yaklaşık 30 kilometrelik alanda denize girilebildiğine işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Özellikle bayramdaki yoğun kalabalıktan sonra Çınarcık, seçime kadar olan zamanda nüfus yoğunluğunu biraz düşürdü. Fakat seçimlerden sonra tekrar eski yoğunluğuna kavuştu. Her noktasından denize girilebilen Çınarcık'ı biz sadece deniz için düşünmüyoruz. Yayla turizmimiz de var. Özellikle Teşvikiye beldemizdeki yaylamızda, hem şelalemiz hem Milli Parkımız hem de yürüyüş alanlarımız var, vatandaşlarımız kamp da yapmaktadır. O yüzden özellikle 'mavi ve yeşilin birleştiği nokta' dediğimizde Çınarcık her zaman öne çıkıyor."

Çınarcık'a İDO, TURYOL ve Mavi Marmara ile Osman Gazi Köprüsü'nün avantajıyla denizden ve karadan ulaşım sıkıntısı olmamasının, hafta sonu tatilcilerinin sayısını artırdığını vurgulayan Kurt, "Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun bir kalabalık oluyor. Bu da turizmcimiz ve esnafımızı memnun etti. Bu yıl turizm sezonundan herkes memnun." dedi.

İşletmeciler yoğunluktan memnun

Turizm işletmecisi Sinem Kaplan, yaz sezonuna yoğun bir tempoyla başladıklarını dile getirerek, "Bayramda hava şartları kötü olmasına rağmen beklediğimiz yoğunluğu bulduk. Bayram sonrası yoğunluk hiç düşmedi. Hafta içi biraz daha düşük oluyor ama hafta sonu aynı tempoyu yakalıyoruz. Hafta sonu ilçemize ilgi çok fazla. Bu yıl umduğumuzu bulduk." diye konuştu.

Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden hatta Amerika'dan müşterileri olduğunu dile getiren Kaplan, "Çınarcık kendini yeniledikçe gelenlerin sayısı arttı. Her yenilik karşılığını buluyor." ifadelerini kullandı.

Teşvikiye beldesindeki Kent Ormanı'nda işletmesi bulunan Ümit Demir de sezonun iyi başladığını söyledi.

Demir, şunları söyledi:

"Burası gerçekten doğa harikası bir yer, saklı cennet gibi. Biz de elimizden geldiği kadar insanları memnun etmeye çalışıyoruz. Memnun ayrılıp, evlerine mutlu, huzurlu bir şekilde gitmelerini sağlamak için buradayız. İnsanlar bu sıcakta ayaklarını buz gibi suya sokup, yemeklerini yiyip, kahvelerini içiyorlar ve streslerini atıyorlar. Özellikle Arap turistler çok yoğun talep gösteriyor."

Çınarcık plajında 10 yıldır turizm işletmeciliği yapan Ufuk Yiğit de yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ilçeye geldiğini belirterek, "İstanbul’dan özellikle hafta sonları aşırı bir yoğunluk var. Bin şezlongumuz olmasına rağmen yetiştiremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eşiyle tatil için Londra'dan Çınarcık'a gelen Selçuk Gözen, "Çınarcık, tatil bakımından çok sakin, güzel ve keyifli anlar geçireceğimiz bir yer. Çınarcık'a 10 seneden beri gidip, geliriz. Çok hızlı gelişen ama doğallığını kaybetmeyen bir yer. Tatilimiz son derece keyifli, huzurlu geçiyor. Geldiğimiz restoran ve kafeler bize arkadaşça davranıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA