Darende bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

17. yüzyılda ilçeyi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde, 'şirin bir belde' diye aktardığı ve bayram tatilinde de ziyaretçilerine tarihi ve doğal güzellikler sunacak ilçedeki Kudret Havuzu, Tohma Kanyonu, Ozan Mescidi, Aslantaşlar ve Günpınar Şelalesi bulunuyor.

Somuncu Baba Külliyesi civarında Tohma Çayı'nın aktığı 1.5 kilometrelik kanyonun ortasındaki şifalı havuz, farklı güzellik sunuyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından çıkan suyun aktığı Tohma Kanyonu ile 8. yüzyıldan kalma, bir dönem kilise ve daha sonra mescit olarak kullanılan Ozan Mescidi, Darende'nin diğe güzellikleri arasında yer alıyor. İlçedeki Aslantaş heykelleri ve Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi de gündüz olduğu kadar gece de doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.