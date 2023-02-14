Deprem turizm sektörünü nasıl etkileyecek? TUI'den 'Türkiye' açıklaması

AFAD verilerine göre; 6 Şubat Pazartesi sabahı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

Acı bilanço: 31 binden fazla can kaybı

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre deprem felaketinde 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Ekonomiye etkisi ne olacak?

Depremden etkilenen 10 ilde toplam 13.42 milyon kişi yaşıyor. Çöken hastanelerin, devasa depremden zarar gören yolların ve iletim hatlarının yeniden inşaası, barınma kaynaklı kısa orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar, milyarlarca dolarlık harcama gerektirecek.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu toplam 3 ekonomist depremin GSYH'ye etkisini 0.6 ila 2 puan arasında kayıp olarak hesapladı. Ekonomistler üretimin %50 oranında aksadığı ve bu düşüşün 6-12 ay gibi bir sürede telafi edildiği bir senaryoyu baz alıyor. Bir yetkili de bu yıl büyümenin ilk tahminlerden deprem nedeniyle 1-2 puan aşağıda kalabileceğini söyledi.

Üretim kaybının ne kadar büyüklükte olacağı ve bu kaybın ne kadar süreceği bilinmediği için net etkiyi tahmin etmek mümkün değil. Ancak geçmiş depremlerden yapılan hesaplamalar ve elektrik tüketimi verilerinde bir hafta önceye göre Türkiye genelinde yaşanan %10 kayıp da ekonomik büyümede belirgin etkiler olacağına işaret ediyor.

Turizmde rezervasyon hızı yavaşladı

Tur operatörü TUI'nin CEO'su Sebastian Ebel, geçen hafta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda hafif yavaşlama gözlendiğini ancak bu durumun geçici olmasını beklediklerini söyledi.

Bilanço değerlendirme toplantısında konuşan Ebel, İspanya ve Yunanistan'da Türkiye'ye alternatif seyahat rotalarının bulunduğunu ekledi.