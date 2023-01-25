Diyarbakır turizmde 1.5 milyon konaklamayı hedefliyor

Farklı medeniyetlere beşiklik eden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami ve On Gözlü Köprü gibi tarihi mekanlarıyla ilgi gören Diyarbakır, turizmde hedef büyütüyor.

Önceki yıl 847 bin 887 konaklanmanın gerçekleştiği kentte, 2022'de artan turistik turların yanı sıra düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali, kongreler ve fuarlar gibi etkinliklerle ziyaretçi sayısındaki artış otel konaklamasına yansıdı.

Geçen yıl 1 milyon 70 bin 436 konaklamanın yapıldığı kentte, 2023'te bu rakamın 1 milyon 500 bini aşması hedefleniyor. Yılsonu konaklama verilerini değerlendiren Vali Ali İhsan Su, “Karpuz Festivalimiz ve milli maçımıza yoğun katılım oldu ve diğer sanatsal faaliyetlerimiz oldu. Bunların her biri ilimize dışarıdan birçok turistin gelmesini sağlıyor” şeklinde konuştu