Dokuz ayda 50 milyon turist: Kişi başı harcama 107 dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde turizmdeki son verileri açıkladı.

Bakan Ersoy, yeni yüzyılın aynı zamanda dijitalleşme ve teknolojinin rehberliğinde, turistlerin beklenti ve ihtiyaçlarına daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş çözümler sunmayı gerektirdiğini söyledi.

Türk turizmini vizyoner bakış açısıyla ele alarak, deniz-kum-güneş üçgeninden çıkararak çeşitlendirdiklerine dikkati çeken Ersoy, "Antik medeniyetleri kapsayan yürüyüş ve bisiklet yolları, Aeneas, antik filozoflar, Likya Yolu gibi kültürel rotalar, Yedi Kiliseler, selatin camiler, Kibele'nin Yolculuğu, Peygamberler Rotası gibi inanç rotalarıyla peynir, zeytin ağacı, bağ yolu, çay rotaları gibi gastronomi rotalarını çizdik." dedi.

Dokuz ayda 50 milyon turist

ABD'deki başkanlık seçiminde turizmle ilgili yayınlanan tanıtım filmlerinin yarattığı etkiye değinen Ersoy, şöyle konuştu: "Global olarak Eurosport’ta yayınlanan Paris Olimpiyatları esnasında da ülkemizi tanıtıcı filmlerimiz milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir. Çok şükür ki şu ana kadar attığımız tüm adımların karşılığını aldık, alıyoruz. Turizmde üçüncü çeyrek verilerine göre, yılın ilk 9 ayında ülkemiz 49 milyon 181 bin turisti ağırladı. Bu sene yüzde 9'a yakın bir artışı yakalamış olduk. Kişi başı gecelik harcama rakamlarına baktığımızda da sevindirici rakamları görüyoruz. Yine ilk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin harcamaları 107 dolara yükseldiği görülmektedir. Ortalama harcama rakamlarını incelediğimizde de bir önceki yıla oranla yüzde 4,5'a yakın yükselmenin olduğuna şahitlik ediyoruz."

Gelirlerde artış

Turizm gelirlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 46,9 milyar dolara ulaştığını aktaran Ersoy, "Bu sene gelirlerimiz de bir önceki yıla oranla yüzde 6,6 artmış oldu. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz 23,2 milyar dolarlık gelirin, bir çeyrekte elde ettiğimiz en yüksek turizm geliri olarak tarihe geçtiğini de hatırlamak isterim." ifadelerini kullandı.