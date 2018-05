Elite World Hotels'den 120 milyon dolarlık yatırım

29 Mayıs 2018

Türkiye'nin yerel otel zinciri Elite World Hotels, 120 milyon dolarlık yeni yatırımı Elite World Asia Hotel'i eylülde misafirlerinin hizmetine açmaya hazırlanıyor.

İstanbul, Van ve Marmaris'teki 6 oteli ile 16 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Elite World Hotels, Anadolu yakasındaki ilk yatırımı Elite World Asia Hotel'i, yeni nesil toplantı konsepti olarak adlandırdığı "Business to Hapiness" iş modeli ile 6 Eylül 2018 tarihinde hizmete açacak.

İş ve eğlence amaçlı konaklama, toplantı organizasyonları için benzersiz kalite anlayışı ile kurgulanan, 120 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen tesiste, deniz ve adalar manzarası eşliğinde 700 yatak kapasiteli 350 konforlu odası, toplam bin 500 kişi kapasiteli bir balo salonu ve son teknolojiye göre dizayn edilmiş 6 toplantı salonu yer alıyor. Ayrıca 750 kişilik havuz başı etkinlik alanı ile düğün, davet, kokteyl organizasyonları için çeşitli imkânlar sunuluyor.

Elite World Asia Hotel yatırımı ile Elite World Hotels'in toplam otel sayısı 7'ye, çalışan sayısı bin 263'e, zincirin toplam yatak kapasitesi ise 3 bin 26'ya ulaştı.

Yeni nesil toplantı konsepti: Business to Happiness

Kongre, seminer, bayi toplantıları, ürün lansmanı ve diğer sosyal etkinlikler için teknoloji ve konforu bir arada sunan Elite World Asia Hotel, farklı büyüklükteki toplantı ve balo salonları ile toplantı, seminer, bayi toplantıları, ürün lansmanı ve diğer sosyal etkinlikler için alternatifler sunuyor. Business to Hapiness konseptinin toplantı detaylarına da yansıtıldığı otelde, misafirlere farklı ikram paketleri sunulurken, konuklar "Game Arena" oyun salonundaki dijital oyunları da oynayabilecek.

Otellerin sadece birer mekan değil, asıl olarak hizmet sunan noktalar olduğunu vurgulayan Elite World Hotels CEO'su Ünsal Şınık, sektöre büyük bir farklılık ve farkındalık kazandırdıkları "B to H: Business to Hapiness" konseptini Elite World Asia Hotel'de de uyguladıklarını belirtti. Günlük hayatı renklendirmek artık çalışan herkesin ortak beklentisi diyen Şınık, "Elite World Asia Hotel bir konsept oteli olacak. İş dünyasına standartların dışında bir farklılık sunacak. Kapalı salonlarda uzun saatler süren toplantılar yapan, çok sık iş seyahatlerine giden, temposu yüksek iş hayatında dinlenmek ve keyif yapmayı imkansız zanneden iş dünyasını gülümsetecek, "mutlu" edeceğiz. 'Memnun müşteri'nin bir boyut ötesine geçmek istiyoruz. 'Mutlu müşteri'yi hedefliyoruz. Bunu Elite World Asia Hotel toplantılarının her detayında görebileceksiniz" dedi.