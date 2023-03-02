EMITT 12-15 Nisan arasında yapılacak

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan, dünya turizmine yön veren sektör temsilcilerinin buluşma platformu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı- EMITT için yeni tarihler açıklandı. Daha önce 8–11 Şubat 2023 olarak duyurulan, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenen fuar, 12–15 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek.

ICA Events tarafından TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen, Türkiye’nin tanıtımına ve turizm sektörünün marka haline gelmesine hizmet eden 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

EMITT, tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleriyle sektöre yön vermeyi sürdürüyor. Turizm sektörünün buluşma noktası olan fuar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB tarafından destekleniyor. Yaşanan deprem felaketine dair üzüntüsünü dile getiren EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “Deprem felaketi nedeniyle ertelemiş olduğumuz, ülkemizin tanıtımında etkin bir rol oynayan fuarımızın yeni tarihini 12-15 Nisan 2023 olarak belirledik” dedi.