Endonezya’dan turizm atağı: Yüzde 12,3 arttı

Endonezya’ya gelen yabancı turist sayısı, Eylül 2025’te yıllık bazda yüzde 12,33 artışla 1,39 milyon kişiye ulaştı. Bu oran, ağustos ayındaki artış hızına yakın seyretti. Ülke, pandemi sonrası turizmde toparlanmasını sürdürüyor.

Verilere göre en çok turist gönderen ülkeler arasında Malezya (yüzde 16,19) ve Singapur (yüzde 11,47) başı çekti. Onları Güney Kore (yüzde 8,57), Japonya (yüzde 6,06), Avustralya (yüzde 2,65) ve Hindistan (yüzde1,65) izledi.

Buna karşılık, Çin (- yüzde 0,87), ABD (- yüzde 0,86) ve Birleşik Krallık (- yüzde 1,92) gibi ülkelerden gelen turist sayısında azalma görüldü.

Yılın ilk 9 ayında 11,4 milyon turist

Ocak–Eylül 2025 döneminde ülkeyi ziyaret eden toplam yabancı turist sayısı yüzde 10,22 artışla 11,43 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam, Endonezya’nın pandemi sonrası turizm gelirlerinde yeniden ivme kazandığını gösteriyor.

Endonezya hükümeti, 2025 yılı için 14 ila 16 milyon yabancı turist hedefi koydu. Ülke geçen yıl turizmde yüzde 19,1’lik rekor büyüme kaydederek 13,9 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı. Bu, pandemiden bu yana görülen en yüksek turist sayısı olarak dikkat çekti ve hükümetin 9,5–14,3 milyonluk hedef aralığını da aştı.