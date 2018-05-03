Erciyes'te yatak kapasitesi üç yıla kadar 2 bin 128'e çıkacak

03 Mayıs 2018

MAHMUT SABAH

KAYSERİ - Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye'nin en gözde kış sporları turizm merkezi haline gelen Erciyes, şimdiden gelecek kayak sezonuna hazırlanıyor. Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, her kış kayakseverlerin akınına uğrayan Erciyes'e ilginin giderek arttığını söyledi. Dr. Cıngı, "Erciyes'in yıldızı her yıl biraz daha parlıyor. Kayak ve Kış Sporları Merkezi'ne gerek yurtiçi, gerekse yurtdışından yoğun talep var. Geride kalan 2017-2018 sezonu canlı başladı canlı bitti. Dört ay süren sezon boyunca Erciyes'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin sayısı 2 milyona ulaştı. Kısacası, yüz güldüren, gelecek için umut verici bir sezonu geride bıraktık. Şimdi yeni sezona hazırlanıyoruz" dedi.

Cıngı, turist transferinde Kayseri'yi Kapadokya ile buluşturmayı amaçlayan 'Erciyes'te Kültür Kayağı Destinasyonu' tanıtım çalışmalarının yurtdışında yoğun ilgi gördüğünü, o nedenle Erciyes'te yatak sayısının artmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Mevcut yataklar talepleri karşılamıyor

Dağda yatak kapasitesinin artmasının sadece Kayseri ve Nevşehir için değil, Niğde, Aksaray ve Kırşehir'i de içine alan bölge turizminin gelişimi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Cangı, "Erciyes'te yatırımlar yılda 3-4 otel hizmete girecek şekilde planlandı. Son dört yılda işletmeye açılan 6 otele bu yıl 3 yenisi daha ekleniyor. Dağda halen 878'i kamuya, 736'sı özel sektöre ait olmak üzere bin 614 yatak var. Kapasite, tahsisli alanlarda inşaatı süren otellerin açılmasıyla 2 bin 128'e, programdaki diğer 13 otelin devreye girmesiyle 4 bin 423'e çıkacak. Geriye kalan konaklama tesislerinin bitmesiyle de, yatak kapasitesinde 6 bin hedefine ulaşılmış olacak" bilgisini verdi.

"Erciyes'in ünü yurt sınırlarını aştı. Şimdi dünya çapında kayak merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" diyen Cahit Cıngı, yatak sayısının taleplere cevap vermekte yetersiz kaldığını, dışardan gruplar halinde gelmek isteyenleri ağırlamakta zorlandıklarını kaydetti.

Cıngı, Erciyes'in kayakta dört yıl içinde dört dünya kupasına ev sahipliği yaptığını, Amerika'dan Tayvan'a kadar tüm dünya kayak camiasının artık Erciyes'i bildiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Burada düzenlenen Dünya Snowboard Kupası gelenekleşti. Yine Türkiye'de ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Kupası'na ev sahipliği yaptık. Dağ kayağı, karda bisiklet gibi etkinlikler düzenliyoruz. Kayseri'yi turizmde Kapadokya ile buluşturmayı amaçlayan 'Erciyes Kültür Kayağı Destinasyonu' yurtdışı tanıtım etkinlikleri, başta Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere, Rusya'da, Ortadoğu ülkelerinde büyük ilgi gördü. Erciyes Küveyt'ten, Katar'dan Suudi Arabistan'dan gelen kayak meraklısı turistleri konuk etti. Moskova ile Kayseri arasında başlatılan 'charter' uçuşları ile her hafta 250'şer kişilik gruplar halinde gelen Rus turistleri ağırladı. Kayak için Erciyes'e gelen yabancılar, Kayseri'yi Kapadokya'yı gezdi. Kısacası geçen kış Erciyes'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı." Dört yıldan beri sezonu erken açtıklarını, kar yağışını beklemeden makinelerle Tekir Göleti'nden kar üreterek pistlerin bir bölümünü kayakseverlere açtıklarını anlatan Cıngı, Erciyes Master Planı'nın dağın dört mevsim kullanılmasını sağlayacak nitelikte olduğunu söyledi. Cıngı, "Erciyes kış turizmi bakımından değişik özelliklere sahip doğal bir zenginlik. Planı uygularken, dağın hem bir tatil ve turizm merkezi olarak kullanımına ortam hazırlayacak projeler geliştiriyor, hem de yazın çeşitli aktiviteler düzenleyerek hareketliliği her mevsim canlı tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Pistlerin uzunluğu 200 km'ye çıkıyor

Herkesin rahatlıkla kayak yapabileceği 34 farklı pisti, 5 ayrı kapısı, toplam uzunluğu 102 kilometre olan kayak pistleriyle Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes'in, bazı kesimlerinde sezon öncesi önemli değişiklikler yapıldı. Hisarcık Kapı'da yeni bir eğitim alanı oluşturuldu. Develi Kapı'daki 'Snowpark' alanı genişletildi. Buraya yeni rampalar eklendi. Özel bir 'freeride' bölümü oluşturuldu. Hacılar Kapı'da yeni düzenlemeler yapıldı. Mirada Del Lago'dan sonra, Ramada Otel'in devreye girmesi, hem kayak merkezine renk kattı, hem de turizme hareketlilik getirdi.

Erciyes'in 3 bin 500 metresinde açılan pistler, profesyonel kayakçıların tercih ettiği, dünya standartlarında özelliklere sahip. Dağın 3 bin 916 metrelik zirvesiyle yarışan bu pistler, uzun mesafeli filelerle koruma altına alındı. Bir yandan otellerin, sosyal tesislerin inşaatları sürerken diğer yandan da mevcut kayak pistlerine yeni pistlerin eklenmesi için planlama çalışmaları yapılıyor. İfade edildiğine göre, pistlerin uzunluğu 200 km'ye çıkacak.

Dr. Cıngı, Erciyes'in 2020 yılına kadar gerek yatak kapasitesi, gerekse sosyal tesis bakımından uluslararası niteliklere sahip bir kayak merkezi olacağına vurgu yaparak,"Kayseri altı bin yıllık medeniyet tarihine sahip bir kent. Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserlerin harman olduğu bu kent, başlı başına bir turizm merkezi. Kapı komşumuz Kapadokya da, kendine özgü bir turizm cenneti. Dolayısıyla Erciyes'te, Kayseri ve Kapadokya'yı içine alan 'kültür kayağı destinasyonu'nun kısa sürede gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında benimsenmesi ülke turizmi adına bizleri son derece mutlu etmiştir" diye konuştu.

Kapadokya'da Kayseri ile sıkı entegrasyon dönemi

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanlığına yeniden seçilen Yakup Dinler, dernek çalışmalarının sadece Kapadokya'nın merkezi konumundaki Nevşehir ile sınırlı kalmayacağını, Kayseri başta olmak üzere diğer çevre illerle de turizmde 'entegre olma' çalışmaları yürüteceklerini söyledi. Dinler, bu konuda yönetim olarak aktif çalışmalar yürüteceklerini belirterek, "Erciyes ve Kapadokya'nın turizm çalışmalarının birlikte daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yatırım programındaki oteller

MDK İnşaat yatak sayısı 550, Dinler Turizm 350, Argos Turizm 300, DYE İnşaat 175, Kahraman İnşaat 120, DYE inşaat 120, Ahmet Karaosmanoğlu 80, İsa Kızılöz-Sinan Ödev 80, Mehmet Fuat Bozdoğan 80, Tetico Teknik 80, Mehmet Fatih Karamancı 3 ayrı otel, yatak sayıları 70'er, Otel Marmara turizm 3 ayrı yatak sayıları 70'er, Eken Otelcilik iki ayrı yatak sayıları 70'er ve DYE inşaat yatak sayısı 70 .

Açılan oteller ve yatak sayıları

● MİRADA DOL LAGO 264

● GRANT ERAS 130

● AMELİA ERCİYES 30

● ACE OTEL 60

● MAGNA OTEL 76

● RAMADA 176.