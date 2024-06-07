Frig Vadisi doğası ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor
Doğa ve tarih tutkunlarını aynı rotada buluşturan, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran tarihi Frig Vadisi, Afyonkarahisar'ın en çok turist çeken bölgelerinden biri.
Tarihi Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar’da bulunan uzantıları, adı geçen uygarlığına dair pek çok ipucu barındırdığı için ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Tüf kayalarının oyularak inşa ettiği yapılardan büyüleyici manzarasına bölge, el değmemiş doğasıyla tarih ve doğa sever ziyaretçilerini bekliyor. Adrenalin sevenler için de alanda sıcak hava balonu uçuşları ve Emre Gölü üzerindeki sultan kayığı turlar, da ziyaretinizde yapabileceğiniz aktiviteler arasında bulunuyor.