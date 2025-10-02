Gastrofarm Urla, Green Destinations’ın En İyi 100 Hikaye listesine girdi

Urla Belediyesi’nin sürdürülebilir turizm alanında attığı önemli adımlardan biri olan Gastrofarm Urla, Green Destinations tarafından hazırlanan “En İyi 100 Hikaye” listesine girmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın öncülüğünde kurulan Gastrofarm Urla, ilçedeki gastronomi odaklı festivalleri tek çatı altında bir araya getirerek hem kültürel mirası yaşatmayı hem de sürdürülebilir turizmi desteklemeyi amaçlıyor.

“Toprağın Hikaye Anlattığı Yer” temasıyla yarışmaya başvuran Gastrofarm Urla, yerel üretimi koruyan, geleneksel belleği yaşatan ve sürdürülebilir gastronomi festivallerine ev sahipliği yapan bir proje olarak dikkat çekti.

Başkan Selçuk Balkan, elde edilen başarının tüm Urla halkının ortak emeği olduğunu belirterek, “Green Destinations listesine girmek, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Mart Dokuzu Ot Festivali, Enginar Festivali, Bağbozumu Festivali, Hasat Sonu Etkinliği ve Zeytin ve Sanat Festivalimizle hem üreticimize destek oluyor hem de Urla’yı gastronomi turizmi açısından öne çıkarıyoruz” dedi.

Urla’nın doğal ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Gastrofarm Urla, bu başarıyla birlikte bölgenin sürdürülebilir turizmdeki rolünü uluslararası alanda da kanıtlamış oldu.