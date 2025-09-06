Gece müzeciliği ikinci yılında: 27 ören yeri geceleri ziyarete açık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti’nde düzenlediği basın toplantısında gece müzeciliği uygulamasının ikinci yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersoy, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği uygulamanın, kültür ve turizm alanında ciddi fark yarattığını söyledi.

27 noktada gece müzeciliği

Bakan Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının bu yıl itibarıyla 27 müze ve ören yerinde hayata geçirildiğini açıkladı.

Antalya’da Patara, Side ve Aspendos antik kentleri ile Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi’nin saat 22.00’ye kadar açık olduğunu belirten Ersoy, Perge, Phaselis, Olympos, Myra, Limyra antik kentleri ve Side Arkeoloji Müzesi’nin ise yaz boyunca saat 21.00’e kadar ziyaret edilebildiğini ifade etti.

“Side ışıklarla ikinci kez hayat buldu”

Ersoy, Side Antik Kenti’nin gece müzeciliğinin en özel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Agora, sütunlu cadde, hamam ve tapınaklar gün batımından sonra büyüleyici bir atmosfere bürünüyor. Apollon ve Athena Tapınakları ise gece ışıkları altında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği duraklar arasında” dedi.

Rekor ziyaretçi sayısı

Gece müzeciliği kapsamında 2024 yılında 484 binden fazla ziyaretçi ağırlandığını hatırlatan Ersoy, sadece Side’nin 34 bin ziyaretçi çektiğini belirtti.

Antalya genelinde müze ve ören yerlerine olan ilgide de artış yaşandığını kaydeden Ersoy, yılın ilk yarısında ziyaretçi sayısının yüzde 17 artarak 1,3 milyona ulaştığını açıkladı.

Geleceğe Miras vizyonu

Gece müzeciliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olduğunu dile getiren Ersoy, projenin “Geleceğe Miras” başlığı altında yürütüldüğünü ifade etti.

Ersoy, Side’de tamamlanan Athena Tapınağı restorasyonu, yenilenen Side Arkeoloji Müzesi, Liman Hamamı düzenlemesi ve anıtsal caddelerdeki çalışmaları örnek gösterdi.

2025’te Side’deki eski hastane binasının Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldüğünü belirten Ersoy, yeni müzenin kısa sürede ziyarete açılacağını da açıkladı.

Antalya markası yükseliyor

Antalya’nın artık sadece deniz-kum-güneş ile değil; tarih, kültür, gastronomi ve spor turizmi ile öne çıktığını belirten Bakan Ersoy, şehrin yılın ilk 8 ayında 11,7 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Kasım ayında Antalya’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne üçüncü kez ev sahipliği yapacağını da duyurdu.

Bakan Ersoy konuşmasını, “Antalya zamansız bir şehir. Kültürümüze yatırım yaparak turizmi zenginleştirmeye, turizmi güçlendirerek de kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.