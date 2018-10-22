Güney Amerikalı turist dizilerle geldi

22 Ekim 2018

Türk dizileri sayesinde Güney Amerika pazarlarından Türkiye’ye olan talep sıçrama yaptı. İlk 8 ayda başta Arjantin ve Brezilya olmak üzere Güney Amerika’dan gelen ve ağırlıklı olarak harcama düzeyi yüksek turist sayısı yüzde 70 artışla 165 bine ulaştı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) açıklamasına göre, birlik yetkilileri, Güney Amerika’nın en önemli turizm fuarlarından FIT Arjantin Turizm Fuarı’nda yaptığı temaslar neticesinde bu pazarla ilgili bir araştırma raporu hazırladı.

Rapora göre, Türkiye’nin, Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere yılda 250 bine yakın turist ağırladığı Güney Amerika pazarlarında Türk dizilerinin turizme olumlu yansıması sürüyor.

2016 yılındaki gerileme hariç son 10 yıldır sürekli büyüyen Güney Amerika’yı henüz turist sayısında büyük pazar olarak nitelendirmenin zor olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya gibi ülkelerden gelen turist sayılarında gerçekleşen oransal artışlar dikkati çekici boyuta yükseldi.

Bu yıl da yükseliş sürerken ilk 8 ayda Güney Amerika’dan gelen toplam turist sayısında yüzde 70 artış gerçekleşerek 165 bine ulaştı. Bugünkü koşulların devamı durumunda 2019 yılında da çift haneli artışlar öngörülüyor. Bu arada bu bölgeden gelen turistlerin ağırlıklı olarak üst gelir grubunda yer aldığı ve harcama düzeylerinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

TÜROB’un konuyla ilgili değerlendirmesinde, Güney Amerika’da yayımlanan diziler sayesinde Türk imajının son beş yıldan bu yana yükseldiği belirtildi.

Yeniden yükselişe geçti

Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Güney Amerika’nın iki lokomotif pazarı durumundaki Brezilya ve Arjantin’den gelen turist sayısının 2016 yılında yaşanan gerilemenin ardından 2017 ve 2018 yıllarında yeniden yükselişe geçtiğini hatırlattı.

Güney Amerika’nın uzak pazarlar olmasına rağmen geleceğe dönük olarak potansiyel vadettiğini kaydeden Bayındır, gelecek yıl da çift haneli artış öngörüldüğünü anımsattı.

Bayındır, "Ülkemiz için önemli potansiyel vadeden Brezilya, Arjantin ve Kolombiya pazarlarından gelen toplam turist sayısı 2013 yılında yaklaşık 185 bin kişiye ulaşmıştı. 2014 ve onun takip eden yıllarda ise Türkiye’de ve komşu ülkelerde yaşanan bir takım güvenlik sıkıntıları nedeniyle bu rakamlar düşüş eğilimine girdi. Ancak geçen yıl itibarıyla Brezilya ve Arjantin başta olmak üzere Türkiye lehine pazarda çok önemli hareketlenmeler ve artışlar kaydedilmeye başlandı." bilgilerini verdi.

"Binin üzerindeki bebeğe Ömer Elif, Onur gibi Türk isimleri verildi"

Güney Amerika ülkelerinde yayına giren Türk dizilerinin de tanıtımda çok önemli bir katkı sağladığı vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türk dizilerinin Arjantin ve Brezilya’da yayınlanmaya başlaması ve prime time gibi bir zaman diliminde çok ciddi seyirci kitlelerine sahip olmaları nedeniyle ülkemiz tanıtımı adına önem arz ediyor. Bu akımın etkisiyle Güney Amerika ülkelerinde doğan binin üzerindeki bebeğe Ömer Elif, Onur gibi Türk isimleri verildi.

Dizi oyuncularının yayınladıkları ülkelerde ciddi bir hayran kitlesine sahip olması ve Latin Amerika ülkelerinde magazin haberlerinin büyük kitleler tarafından takip ediliyor olması nedeniyle dizi oyuncularının Türkiye’nin tanıtımında kullanılmasının çok faydalı ve etkili olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA