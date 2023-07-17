Gürok Grup, BIJAL ile ultra lüks tatilde oyun kurucu oldu

Fikret ÇENGEL

Antalya Manavgat’ta 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette olan Ali Bey Hotels & Resorts ve Maldivler’deki ultra lüks segment resortları JOALI Maldives & JOALI BEING’deki deneyimlerinden aldıkları güçle yola çıktıklarını belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, yeni otel yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bu yıl turizmde çok büyük bir iştah görüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %23,65 artış ile 14,3 milyon kişi oldu. Turizm sektörünün bu yılki hedefleri ise 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelire ulaşmak. BIJAL ile Antalya’da 20 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımımızla, ülkemize döviz girdisi sağlayarak cari açığa katkı sunmaya ve istihdam yaratan turizm sektörünü büyütmeye devam edeceğiz.”

Her şey dahil yerine ‘Her şeyi dahice’

Turizm sektörünün döviz girdisiyle cari açığa katkı sunduğunun ve istihdam yarattığının altını çizen Esin Güral Argat, “Turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46,2 milyar dolar oldu. Turizm pastasından daha büyük bir pay alabilmek için yapılacaklar belli. Ülkemizde turizmin çeşitlendirilmesi ve ‘her şey dahil’ konseptinden vazgeçmek gerekiyor.

Bu anlayışla turistler tesiste kalıyor, bulundukları çevrenin sunduğu diğer güzellikleri keşfedemiyor, bölge esnafı gereken ilgiyi göremiyor. Bizim her şey dahil yerine ‘her şeyi dahice’ kurgulanmış yeni konseptler üretmeye ihtiyacımız var. Ayrıca marka şehirlerimizi de arttırmamız gerekiyor. Bugün komşumuz Yunanistan’ın adaları tüm dünyada bilinirken, Türkiye’den yalnızca İstanbul ve Kapadokya gibi markalaşan birkaç yerin biliniyor olması büyük bir kayıp” diye konuştu.

Turizm gelirimizi artırmalıyız

Dünya ve Türkiye turizmine yönelik verileri paylaşan Esin Güral Argat, “Dünya turizminin 2022 yılı verilerini paylaşan UNWTO raporuna göre, 2022'de dünyada 963 milyon turist seyahat etti. Türkiye, ABD'nin ardından 50 milyon 450 bin turistle dördüncü oldu. Kişi başı gelirde ise Türkiye 816 dolar ile 7'inci sırada yer aldı. Ülkemizde kalış süresinin arttığını ancak kişi başı ortalama harcamanın azaldığını söyleyebiliriz. Turist sayısını artırmak tabii ki kıymetli ancak buna paralel olarak kişi başı ortalama turist gelirlerini arttırmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Benzersiz bir otel konsepti: Oyun/Play

Hint dilinde ‘Aydınlanma’ anlamına da gelen BIJAL ile ultra lüks segmentte benzeri olmayan bir konsepti hayata geçirdiklerini belirten Esin Güral Argat, “Antalya, Manavgat Sorgun’da yer alan BIJAL 19 özel villadan oluşuyor. Merkezine ‘play yani oyun’ konseptini alan BIJAL’de misafirlerin eğlenirken hayal güçlerini özgür bırakabilecekleri, yaratıcılıklarını harekete geçiren ve yenilikçi bakış açıları kazanabilecekleri bir oyun alanı tasarlandı. Sizi zamanın dışına çıkaran, aile bağlarını güçlendiren, diğer insanlarla kaynaşmanızı sağlayan, harekete geçiren, farklı bir tatil anlayışı sunuyoruz” dedi.