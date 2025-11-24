Hasan Eker, TÜRSAB Yönetim Kurulu’nda yeniden görev aldı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) 26. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dört adayın yarıştığı seçimde mevcut Başkan Firuz Bağlıkaya, delegelerden aldığı destekle yeniden başkan seçildi.

3 bin 53 oyla farkla birinci oldu

Bağlıkaya’nın oluşturduğu yönetim listesinde yer alan Burkon Turizm & Kongre ve Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker de yeniden TÜRSAB Yönetim Kurulu’nda görev alma hakkı kazandı.

Toplam 4 bin 428 delegeden 4 bin 331 geçerli oyun kullanıldığı genel kurulda Bağlıkaya’nın listesi 3 bin 53 oyla açık farkla birinci oldu. Yeni dönemin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri de belirlendi.

Dönüşüm sürecine girecek

Seçim sonrası değerlendirme yapan Hasan Eker, delegelerin desteğinin kendileri için hem gurur hem de sorumluluk olduğunu belirterek, sektörün önümüzdeki üç yılda dönüşüm sürecine gireceğini söyledi. Eker, turizmi 12 aya yayma, nitelikli turist çekme ve seyahat acentelerinin rekabet gücünü artırma hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını vurguladı.

Bursa’yı TÜRSAB’da temsil etmeyi sürdüreceğini belirten Eker, kentin turizm potansiyelini daha görünür kılmak için çaba harcayacaklarını ifade etti.