Hilton 2026 raporu açıklandı: 2026’da tatillerin yeni rotası ne olacak?

Hilton’un 2026 Trendleri Raporu, küresel gezginlerin dinlenme, keşif ve duygusal tatmin arayışıyla seyahat ettiğini ortaya koydu. Türk tatilcilerde amaçlı ve kısa mesafeli seyahatler öne çıkıyor.

Hilton’un Ipsos iş birliğiyle hazırladığı 2026 Seyahat Trendleri Raporu, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de seyahat anlayışının değiştiğini ortaya koydu.

Rapora göre gezginler artık “neden seyahat ettiklerini” sorguluyor; varış noktası kadar seyahatin anlamı, duygusal tatmini ve kişisel gelişimi ön plana çıkıyor. Hilton bu dönüşümü “Whycation – Seyahatin Yeni Başlangıç Noktası” olarak tanımlıyor.

Türk gezginler dinlenmek, yenilenmek ve öğrenmek İstiyor

Rapor, Türk tatilcilerin yüzde 65’inin öncelikli seyahat motivasyonunun dinlenme ve yenilenme olduğunu gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 84’ü yerel kültürlerle etkileşime girmek, yüzde 79’u ise kişisel bir tutku veya hobiyi keşfetmek amacıyla seyahat etmeyi tercih ediyor.

Ayrıca yüzde 68’lik bir kesim, bilgi veya becerilerini geliştirecek tatil fırsatlarını aradığını belirtiyor.

Aile seyahatlerinde çocuklar belirleyici oluyor

Araştırmaya göre Türk tatilcilerin yüzde 82’si çocuklarının isteklerinin tatil tercihlerini etkilediğini söylüyor.

Ailelerin yüzde 73’ü tatile giderken birlikte oyun oynamaya öncelik verirken, aynı oranda kişi ev konforunu ve alışkanlıklarını tatillerine taşıyor.

Katılımcıların yüzde 69’u evcil hayvanlarıyla seyahat ettiğini, yüzde 73’ü ise en sevdikleri yiyecekleri yanlarında götürdüğünü belirtiyor.

Yurtiçi ve kısa mesafe kaçamaklar öne çıkıyor

Hilton raporuna göre Türk gezginlerin yüzde 54’ü yurt içinde, yüzde 65’i ise evine 5 saat mesafedeki kısa seyahatleri tercih ediyor.

Karayolu seyahatlerinde belirgin bir artış yaşanırken (%81), spontane yolculuklar hem maliyet hem de özgürlük duygusu açısından öne çıkıyor.

Türklerin yüzde 53’ü tatil planlarını romantik partnerleriyle yapmayı planlıyor; bu oranla Türkiye, dünyada romantik seyahatlerde 4. sırada yer alıyor.

Seyahat artık iş, konfor ve bağlantıyla iç içe

Katılımcıların yüzde 82’si uzaktan çalışarak yeni destinasyonlarda daha uzun süre kalmayı planlıyor.

Yüzde 89’u güvenilir internet bağlantısını seyahatin en kritik unsurlarından biri olarak görüyor.

Ayrıca yüzde 79’luk kesim, sadece tanıdıkları ve güvendikleri markalarla etkileşim kurmayı tercih ediyor.

Hilton EMEA Bölgesi Başkanı Simon Vincent CBE, “Gezginler artık sadece seyahat etmiyor; anlamlı deneyimlerle yeniden bağ kurmak, kültürleri keşfetmek ve kendilerini yenilemek istiyorlar” dedi.