İranlı turistler Van'a akın etti

13 Haziran 2018

Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş için Van'ı tercih eden İranlılar, çarşı ve otellerde doluluğu artırdı.

İran'daki yurt dışına çıkış harçlarının astronomik oranda yükseltilmesi nedeniyle ülkelerinden çıkmakta zorlanan turistlerin, yeniden Van'a gelmeye başlaması kentteki tüm kesimleri sevindirdi.

Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa erken bayram yaşattı.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçişlerde, geçtiğimiz hafta bir günde 2 bin 737 yolcu girişiyle son zamanların en yüksek rakamlarından birine ulaşıldı.

"Yolcu sayıları tekrar normale döndü"

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, yaptığı açıklamada, Kapıköy Sınır Kapısı'nda başlattıkları modernizasyon çalışmalarının ticaretin yanı sıra turizm alanında da hareketliliği artırdığını söyledi.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan 2016'da 238 bin, geçen yıl da 500 bine yakın turist girişi olduğunu anlatan Çiftci, geçen günlerde İran'ın aldığı kararla ulusal çapta yurt dışı çıkış harçlarının ciddi oranda artırıldığını kaydetti.

Bu durumun ister istemez Van'ı etkilediğini dile getiren Çiftci, "Bunun sadece Kapıköy'de yapıldığı gibi bir algı oluştu ancak bu doğru değil. Bütün kapıları kapsayan bir karardı. Bu biraz olumsuz etkiledi ancak yolcu sayıları bu günlerde tekrar normale döndü. Geçtiğimiz hafta son ayların en büyük yolcu girişi oldu. 2 bin 737 yolcu, 178 ticari araç girişi gerçekleşti. Bu ciddi rakamdır ve Van'daki esnaf ve tüccarlar için önemlidir." diye konuştu.

İran'ın Hoy kenti ve çevresi için harçların yeniden değerlendirilerek uygun bir rakama indirilmesi konusunda bir çalışmanın başlatıldığını vurgulayan Çiftci, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu, rakamın düşürülmesiyle kente gelen turist sayısının sürekli artacağına inandığını söyledi.

Van'ın bölgenin cazibe merkezi olduğunu, hükümetlerinin de Van'a önem verdiğini belirten Çiftçi, yapılacak yeni çalışmalarla kentin her alanda gelişeceğine inandığını aktardı.

"Son girişler aradaki açığı kapatıyor"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise 15 Nisan'dan itibaren İran devletinin yurt dışına çıkan vatandaşlarına yönelik çıkış harçlarını artırdığını anımsattı.

2017'de Kapıköy'den gelen İran turist sayısının 500 bine ulaştığını ifade eden Takva, harçların yükseltilmesinden olumsuz etkilenen kentlerin başında Van'ın geldiğini belirtti.

Takva, Van'da bir kaç yıldır İran hedef pazarına yönelik çalışmaların neticesinde önemli bir başarının elde edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Harçların yükselmesiyle İranlı turistin ilimizi ve ülkemizi ziyaretlerinde düşüş yaşandı. Ancak İranlıların kendi hükümetlerine yönelik tepkiyi gevşettiğini ve tekrar önemli oranda girişin olduğunu gözlemliyoruz. 15 Nisan'dan bu yana yaşanan açığı son bir hafta içinde kapatma düzeyine geldik. Son zamanlarda kentin sokaklarında İranlı turist sayısında büyük bir artış var. Sadece Van'ı değil bütün turizm bölgelerini ilgilendiren bir konu. Bu anlamda topyekün bir çalışma yapmamız gerektiğini ifade ettik. İran büyükelçisini ziyaret ederek bu konuları görüştük ve bir ay içinde harçların indirilmesi konusunda önemli bir gelişme olacağı müjdesini verdi. Ama bir gevşeme olduğunu ve İranlıların ülkemizi birinci sırada tercih ederek ilimize giriş yaptıklarını görüyoruz."

Van'ın ticaretini etkileyen İranlı turist girişinin bundan sonra da aksamadan devam edeceğini tahmin ettiğini belirten Takva, "Hedef pazarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Irak ve Arap ülkelerinde önümüzdeki günlerde yeni girişimlerde bulunacağız. Turizm hedef pazarımızı çeşitlendirme konusunda Van TSO olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA