İstanbul seyahatte Avrupa üçüncüsü

29 Eylül 2017

Mastercard’ın Hedef Şehirler Endeksi raporunun dokuzuncusunun sonuçları yayımlandı. Dünyanın en çok seyahat edilen 132 şehri için, turistik ziyaret ve harcama trendlerini inceleyen raporda; İstanbul, Avrupa listesinde üçüncülüğünü korudu.



Araştırmaya göre, 2016 yılında 9 milyon olan İstanbul’un ziyaretçi sayısı, 2017 yılı sonunda 9,5 milyona ulaşacak ve şehir cazibe merkezi olmaya devam edecek. Rapor ayrıca İstanbul’u ziyaret eden seyahat severlerin toplamda 6 milyar dolara yakın harcama yaptığını, bu toplamın 3’te 1’lik kısmının ise yemeğe harcandığını ortaya koydu.

İstanbul dünyanın dört bir yanından ziyaretçi aldı

“Hedef Şehirler Endeksi 2017”ye göre İstanbul’a en çok turist gönderen ülke 904 bin ziyaretçi ile Almanya oldu. Onu 741 bin ziyaretçiyle İran, 487 bin ziyaretçiyle Suudi Arabistan, 401 bin ziyaretçiyle Ukrayna ve 359 bin ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İstanbul’a gelen ziyaretçilerin yüzde 63’ü yakın çevre ülkelerden geliyor.



2017 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile ilk sıradaki Bangkok’u, 19 milyon ziyaretçi ile geçen sene de ikinci sırada olan Londra takip etti. Londra, Avrupa sıralamasında ise birinci konumda. Londra’yı 15 milyon ziyaretçiyle Paris, 14 milyon ziyaretçiyle Dubai takip ediyor. Beşinci sırada ise 13 milyon ziyaretçiyle Singapur geliyor. Geçen sene beşinci sırada olan New York’un bir basamak gerilediği görülüyor.

Yemek harcamalarında İstanbul birinci

Tüketiciler için “deneyim yaşamanın” önem kazandığı günümüzde, seyahat etmek her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ziyaret sebeplerini de ortaya koyan rapor, ziyaretçilerin neredeyse yarısının iş amaçlı seyahat ettiği Şangay dışında, çoğu seyahatin turistik amaçla gerçekleştiğini gösteriyor.



İlk 20 şehri incelediğimizde seyahat edenlerin yaptığı harcamalarda, İstanbul (yüzde 34) yemek harcamaları kulvarında Prag (yüzde 29) ve Seul (yüzde 47) ile yarışarak birinciliği göğüslerken, Londra (yüzde 47), Osaka (yüzde 43,4) ve Tokyo (yüzde 43) alışveriş harcamalarında başı çekiyor. En yüksek harcamayı konaklamaya ayıranlar ise sırasıyla Paris (yüzde 45), Milano (yüzde 40) ve Roma (yüzde 40) ziyaretçileri.