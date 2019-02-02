İstanbul'a 2018'de 13 milyondan fazla turist geldi

02 Şubat 2019

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan turizm istatistikleri raporuna göre, İstanbul 2018 yılında 13 milyon 433 bin 101 yabancı turisti ağırladı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan yabancı uyruklu ziyaretçilerin giriş verileriyle 2018 yılı İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu hazırlandı.

İstanbul'a 2018 yılında 13 milyon 433 bin 101 yabancı ziyaretçi geldi. 2017'de gelen 10 milyon 840 bin 595 yabancı ziyaretçi ile karşılaştırıldığında kente gelen turist sayısında yüzde 24 artış gerçekleşti.

İstanbul'u sadece Aralık ayında 1 milyon 77 bin 979 yabancı turist ziyaret ederken 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 21,3'lük artış kaydedildi.

Hava yolu ile geliş yüzde 23,9 arttı

İstatistiklere göre, 2018'de İstanbul'a 13 milyon 396 bin 637 turist hava yolu ile geldi. 2017'deki 10 milyon 810 bin 258 ziyaretçi sayısıyla karşılaştırıldığında kente hava yolu ile gelişlerde yüzde 23,9 artış oldu.

İstanbul'a 2017'de deniz yoluyla 30 bin 337 turist gelirken bu rakam 2018'de 36 bin 464'e yükselerek, yüzde 20,2 artış gösterdi.

İstanbul'da en fazla yabancı yolcunun ayak bastığı Atatürk Havalimanı'ndan 10 milyon 482 bin 975 turist geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 2 milyon 913 bin 662 yabancı ziyaretçi İstanbul'a giriş yaptı.

İstanbul'a en çok Alman turist geldi

2018'de gelen yabancı konukların milliyetlere göre dağılımlarına bakıldığında, İstanbul'u 1 milyon 71 bin 634 kişiyle en çok ziyaret edenler Almanlar oldu. Almanlar toplam yabancı ziyaretçiler arasında yüzde 8'lik dilimi oluşturdu.

İstanbul'u en çok ziyaret eden diğer yabancı turistler ise sırasıyla 934 bin 860 kişiyle İranlılar, 628 bin 577 kişiyle Suudi Arabistanlılar, 618 bin 511 kişiyle Ruslar ve 609 bin 589 kişiyle Iraklılar oldu. Listenin 6. sırasında 455 bin 608 kişiyle İngilizler, 7. sırasında 448 bin 872 kişiyle Fransızlar ve 8. sırada da 370 bin 112 kişiyle Amerikalılar yer aldı.

Arap ülkelerinden 3 milyondan fazla turist geldi

Raporda, son üç yıllık dönemde Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin istatistiklerine de yer verildi.

Arap ülkelerinden 2016'da 1 milyon 976 bin 166, 2017'de de 2 milyon 633 bin 495 ziyaretçi gelirken 2018'de bu rakam 3 milyon 408 bin 424 oldu. Arap ülkelerinden İstanbul'a ziyaretlerde 2017 yılına kıyasla yüzde 28 artış yaşandı. Arap ülkeleri, toplam ziyaretçilerin yüzde 25,4'ünü oluşturdu.

Ayrıca raporda, 2018'de İstanbul iniş yapıp, giriş yapmayan transit yolcu sayısının 9 milyon 606 bin 401 olduğu kaydedildi.

27 bin 161 yatak kapasiteli konaklama tesisinin inşası sürüyor

Öte yandan rapordaki konaklama tesisi verilerine göre, Türkiye'deki 10 bin 257 turizm seyahat acentesinin yüzde 34'ü yani 3 bin 461'i İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'daki turizm seyahat acentelerinin yüzde 98'i A, yüzde 1'i B, yüzde 1'i de C grubu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından "İşletme Belgesi" bulunan toplam yatak kapasitesi 114 bin 717 olan 563 tesis bulunuyor. Ayrıca bakanlıktan "yatırım belgeli", toplam 27 bin 161 yatak kapasitesine sahip 156 konaklama tesisinin de inşası devam ediyor.

İstanbul'da "İşletme Belgeli" 138 bin 22 kişi kapasiteli yeme-içme ve eğlence tesisi bulunurken bu kapasitenin 30 bin 978 kişilik kısmı, "yüzer lokantalar, "günübirlik gezi tekneleri" ve "ticari yatlar" olarak belgelendirilen deniz taşıtlarına ait.

Raporda, inşası devam eden yeme-içme-eğlence tesislerinin toplam kapasitesinin ise 11 bin 738 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA