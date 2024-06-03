Kapadokya zincirleri KAPYAD ile kıracak

Fikret ÇENGEL

Kapadokya’nın temel turizm unsurları olan oteller, balon firmaları, restoranlar, halı mağazaları, çanak atölyeleri ve bağcılık firmalarının bölgeye önemli katma değer sağlayan lider yatırımcılarından oluşan üyeleri, Turizm Bakanlığı ile Nevşehir ve çevre illerin protokolü, turizm ve iş dünyasının pek çok saygın ismi, Derneğin kuruluş yıldönümünde bir araya geldi. Özel gecede, bugüne kadar Kapadokya’da izler bırakan, bölgenin önde gelen isimleri de ‘İz Bırakanlar Ödülleri’ni aldı. Geceye Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Erkan Mumcu, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz gibi isimler katıldı.

“Rekabet gücümüzü artırmak istiyoruz”

Dernek olarak, Kapadokya markasının ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması konusunda stratejileri bulunduğunu ve çalışmalar yürüttüklerini belirten KAPYAD Başkanı Ömer Tosun, “Bakanımızın da destekleriyle Kültür Yolu Festivalini hemen hayata geçirdik, ardından Sobesos Antik Kenti kazısı başladı. Müze ihtiyacımızı, etkinlik alanları ihtiyacımızı belirttik. Geldiğimiz noktada Bodrum’la aramızda havayolu ulaşımı olmasını çok önemsiyoruz. Bugün yıllık 1,5 milyon turist sayısıyla Kapadokya turizmden 3 milyar dolar kazanç elde etmektedir, bu sebeple de ilgi ve desteği hak etmektedir” dedi.

2024’te 2 milyon konaklama

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise konuşmasında, “Kapadokya bölgesi bizim en değerli markalarımızdan biri. Rakamlar gösteriyor ki bölgemize yoğun bir ilgi bulunmakta olup, 2023 yılında tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık” dedi. Nisan 2023-Nisan 2024 konaklama verilerini değerlendiren Vali Fidan, “Bu tarihler arasında 2 milyon 130 bin misafir ağırladık, bu sayının yüzde 51’ini yabancı turistler oluşturdu. Bu sene 2024’ün ilk 4 ayına baktığımızda yine tüm verilerde, gerek müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısında, gerek balon uçuşlarında, gerek havaalanı yolcu sayılarında önemli miktarlarda artışlar var. Ülkemizin en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören yerinin 5’i bizim bölgemizde bulunuyor. Biz Allah vergisi güzel bir bölgeye, marka değeri olan bir yere sahibiz, daha sürdürülebilir, daha iyi tanınan bir bölge olması için çalışmaya devam etmeliyiz. Bizim artık nicelikten çok nitelik konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Bürokrasiyi hızlandırdık”

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz de bürokrasiyi hızlandıklarını belirterek şunları söyledi: “12 ay boyunca turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek adına neler yapabileceğimizi görüştük. Türkiye’de sadece kültür, doğa turizmi değil, birden fazla turizm çeşidiyle ziyaretçi çekebilecek güzelliklere sahip bu bölgede neler yapabileceğimiz üzerinde çalıştık ve ortaya bir kanun çıktı."