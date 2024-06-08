Karnavallar ve fuarlar kenti Düsseldorf

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf, dünyaca ünlü sanayi fuarlarıyla ve modaya yön veren merkezleriyle meşhur. Ruhr Havzası'nın önde gelen endüstri, bilim ve kültür merkezlerinden olan şehir, Almanya'nın Milano'su olarak biliniyor.

Çok sayıda park ve gezinti alanlarına sahip kent merkezinde yer alan restoranlarıyla ünlü Altstadt Semti, halk arasında dünyanın en uzun barı olarak anılıyor.

Karnavalları ile de meşhur

2011 senesinde Eurovision Şarkı Yarışması'na da ev sahipliği yapan şehrin en ünlü eğlencesi ise karnavallarıdır. Düsseldorf şehrinde, mayıs ayında 'Japon Günü' ve 'Jazz Rally', haziranda 'Opera Days', ağustosta 'Brasilianische Nacht Latin Müzik ve Dans Festivali' ile 'Düsseldorf Gurme Festivali', eylülde 'Groste Kirmes am Rhein' (Rheinkirmes) ve kasımda da 'Düsseldorf Karnavalı', en bilinen etkinlikler arasında yer alıyor.

Tarih ve alışveriş tutkunlarına özel rota

Düsseldorf, Ren Nehri, tarihi eserler ve alışveriş merkezleriyle ünlü caddelerine ek olarak tarihi ve kültürel gezilerin de yapılabileceği bir şehir. Ren Nehri ve Heinrich-Heine-Allee arasında kalan Eski Şehir, Düsseldorf'un en iyi bilinen gezi noktasıdır. Bölgede ulusal ve uluslararası restoranlar, popüler mekanlar ve alışveriş için birçok mağaza bulunur. Lambertus Kilisesi, Kale Meydanı, NRW Sanat Müzesi gibi kültürel ve tarihi içerikli ziyaret edilebilecek yapılar da vardır.

Spor şehri

Düsseldorf şehri, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımına ev sahipliği yapıyor. Futbol branşı dışında buz hokeyi ve Amerikan futbolu da ilgilenilen diğer spor dalları olarak öne çıkıyor.