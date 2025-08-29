Kış tatili uçak biletlerinde talep arttı

Biletbayisi.com, kış dönemi için uçak bileti rezervasyonlarına ilişkin verilerini paylaştı. Uçak bileti rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 28 yükseldi

Yurt içinde en çok tercih edilen rotalar Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken, Kars-Sarıkamış ile Trabzon ve Rize yaylaları oldu. Kayseri ulaşım kolaylığıyla öne çıkarken, Palandöken uzun pistleriyle profesyonel kayakçıların tercihi oldu. Sarıkamış, kristal kar yapısı ve Doğu Ekspresi turistlerinin ilgisiyle dikkat çekti. Karadeniz yaylaları ise doğa turizmi meraklılarının gözdesi haline geldi.

Yurt dışı destinasyonlarda Viyana, Prag, Münih, Zürih ve Cenevre öne çıktı. Viyana Noel pazarlarıyla, Prag uygun fiyatlı tatil olanaklarıyla, Münih kayak köylerine yakınlığıyla, Zürih ve Cenevre ise lüks tatil seçenekleriyle ilgi gördü.

Verilere göre, yolcuların yüzde 72’si ekonomi sınıfını tercih ederken, iş seyahatlerinde business sınıfına talep artışı kaydedildi.