Kruvaziyer turizminde 22 kat artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısı 22 katına çıkarak 1 milyonu aştı. Kruvaziyer turizminde gemi sayısı 12 kat, yolcu sayısı ise 22 kat arttı. Sadece geçen yılın ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisi Türkiye limanlarına yanaştı ve ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcu ağırlandı. Yabancı sahipli kruvaziyer gemisi işleten ‘ilk şirket’ olarak sektöre büyük katkı sunan Camelot Maritime’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Ülkemize getirdiğimiz turistler Türkiye ekonomisine milyon dolarlar bıraktı. Cruise gemisi uğramayan şehirlerin limanlarını uğrak limanlarımız haline getirerek bu şehirlerin ekonomilerine katkıda bulunduk. 2023 yılında ise kruvaziyer turizminin rekor kıracağını düşüyoruz” dedi.

Yolcu sayısı 22 kat arttı

Bakanlığın verileri, hem gelen gemi hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini gösteriyor. 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi. 2022’de ise kruvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı. Bakanlık verilerinde dikkati çeken bir diğer konu da sadece ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaşması oldu. Ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcu ağırlandı, ayrıca söz konusu ayda yılın en yüksek yolcu sayısına da ulaşıldı.

Emrah Yılmaz Çavuşoğlu tarafından Samsun’da 2008 yılında kurulan Camelot Maritime Ship Crew Training firması, Türkiye’de yabancı bayraklı kruvaziyer gemisini işleten ‘ilk şirket’ olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Firmanın Kurucusu Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Türkiye'nin ekonomik şartları ve Rusya-Ukrayna savaşı durulunca planlamamızda başka gemiler de var. Özellikle hedefimizde cruise, ropax ve kuruyük gemileri bulunuyor. Bu konuda bizi destekleyecek ve teşvik edecek yatırımcılarımız hazır. Önümüzdeki yıl dört tanesi için hazırlıklarımız devam ediyor. Biz bu alanı ayrı bir yere koyacağız. Kruvaziyer gemilerle olan çalışmalarımızı da üstüne koyarak devam edecek” ifadesini kullandı.

2023’de pik yapacak

Pandemi ile birlikte kruvaziyer turizminin daha önemli hale geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Tüm dünya ticaretini etkileyen pandemi süreci, denizcilik alanında doğal olarak en çok kruvaziyer sektörünü sekteye uğrattı. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2022 yılı içeresinde kruvaziyer turizmi canlanmaya başlasa da sektörün içinde olan firma olarak 2023 senesinde kruvaziyer turizminin pik yapacağını düşünüyoruz” dedi.

Şube sayısının artırılması planlanıyor

Camelot Maritime’ın şu an Türkiye’de merkez ofisi, Hindistan ve Gürcistan’da şubeleri bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, ilerleyen zamanlarda başka ülkelere de şubeler açmayı planladıkları belirtti.

Çavuşoğlu son olarak şu bilgileri verdi: “Ülkemize getirdiğimiz turistler başta İstanbul olmak üzere İzmir, Trabzon, Amasra, Sinop, Ordu’da Türkiye ekonomisine milyon dolarlar bıraktı. Camelot Maritime olarak Türkiye’de daha önce limanlarına cruise gemisi uğramayan şehirlerin limanlarını uğrak limanlarımız haline getirerek bu şehirlerin mikro ekonomilerine katkıda bulunduk. Yerel yönetimleri bu konuda cesaretlendirdiğimizi söylersek yanlış olmaz. Ülkemizde cruise turizmi yeni yeni canlanması nedeni ile bu gemilerde istihdamı sağlayarak dünya denizlerine personel yetiştirmeye de devam ediyoruz. Denizde her personel aslında ülkemizin bir temsilcisi oluyor. Bunun bilincinde insanlar yetiştiriyoruz. Eğitimlerini verip gemimizde ve ofisimizde istihdamlar sağlıyoruz.”